Lifestyle

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης κάνουν διακοπές στην Πάρο – Η αγκαλιά στη θάλασσα

Το ζευγάρι είναι στα καλύτερά του
Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου
O Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου
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Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Γεροντιδάκης συνεχίζουν να ζουν ανενόχλητοι τον μεγάλο τους έρωτα και αυτό το διάσημα κάνουν διακοπές σε ένα υπέροχο θέρετρο.

Όπως αποκάλυψε μέσω stories ο γνωστός ηθοποιός που τη νέα χρονιά θα πρωταγωνιστεί στη σειρά «Κρίνο και αγκάθι» είναι στην Πάρο μαζί με τη σύντροφό του. Παρόλο που ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Ντορέττα Παπαδημητρίου δε συνηθίζουν να μοιράζονται συχνά κοινά στιγμιότυπα έκαναν μία εξαίρεση. 

Ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανέβασε ένα τρυφερό στιγμιότυπο στο οποίο οι δυο τους ποζάρουν χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι μέσα στη θάλασσα. 

Επίσης ανέβασε τόσο την υπέροχη θέα από το ξενοδοχείο, με φόντο την πισίνα, ενώ και ένα επικό μακροβούτι που έκανε στην πισίνα. 

Γιώργος Γεροντιδάκης
Mία από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε ο ηθοποιός
Γιώργος Γεροντιδάκης και Ντορέττα Παπαδημητρίου
Το ξενοδοχείο που έμεινε το ζευγάρι

Πρόσφατα, η Ντορέττα Παπαδημητρίου δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στο οποίο φαίνεται να απολαμβάνει δροσερές βουτιές σε ένα ποτάμι, το οποίο περιβάλλεται από ένα μαγευτικό δάσος. Αν και δε θέλησε να πει ακόμα σε ποιον ειδυλλιακό προορισμό βρίσκεται, όμως τόνισε με χιούμορ ότι με αυτόν τον τρόπο καταπολεμά τον καύσωνα. 

Εν τω μεταξύ, λίγες μέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Γεροντιδάκης είχε μοιραστεί μία selfie, η οποία έδειχνε τους δυο τους να βρίσκονται στο αυτοκίνητο κι εκείνος να οδηγά προς άγνωστη κατεύθυνση.

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