Ο Sean «Diddy» Combs επικοινώνησε με τον Κάνιε Γουέστ μέσα από τη φυλακή: «Προσπαθούν να μας τελειώσουν»

Ο Κάνιε Γουέστ βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της διαμάχης, αυτή τη φορά για το τελευταίο του κομμάτι, «Lonely Roads Still Go to Sunshine», στο οποίο συμμετέχει η 11χρονη κόρη του, η North West, αλλά και ο Sean «Diddy» Combs, γνωστός και ως Puff Daddy, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι φυλακισμένος με σοβαρές ομοσπονδιακές κατηγορίες.

Η κυκλοφορία του νέου τραγουδιού του «Ye» έχει πυροδοτήσει μια έντονη διαμάχη με την πρώην σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν, η οποία αντιτάχθηκε σθεναρά στη συμμετοχή της κόρης τους, Νορθ. Μέσα σε αυτή την αναταραχή, ο Puff Daddy ο οποίος περιμένει να γίνει η δίκη του, ενθάρρυνε στον Κάνιε Γουέστ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, μέσα από τη φυλακή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα ο Diddy προέτρεψε τον Κάνιε να «πιάσει ξανά το μικρόφωνο» και να επιστρέψει στην μουσική σκηνή. Την ίδια ώρα η Kim Kardashian έχει κινηθεί νομικά για να μπλοκάρει την κυκλοφορία του τραγουδιού του Kanye, το οποίο περιλαμβάνει το όνομα της North σε μια προσπάθεια να την προστατεύσει από πιθανές νομικές εμπλοκές που σχετίζονται με τις συνεχιζόμενες διαμάχες του Diddy.

Ωστόσο, ο Kanye West αρνήθηκε να υποχωρήσει, μοιράζοντας ένα απόσπασμα του τραγουδιού στο X και δημοσιεύοντας screenshots της ιδιωτικής ανταλλαγής μηνυμάτων τους, τα οποία έγινε γρήγορα viral.

Στα μηνύματα, η Κιμ Καρντάσιαν εξέφρασε τις ανησυχίες της για τη συμμετοχή της Νορθ Γουέστ, ενώ ο Κάνιε απάντησε απειλώντας της λέγοντας: «Διορθώστε το αλλιώς θα πάω σε πόλεμο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι είπε ο Diddy στον Ye στο τηλεφώνημα

Η New York Post αν και δεν μπόρεσε να διευκρινίσει το πότε έγινε το τηλεφώνημα, εξασφάλισε την συνομιλία μεταξύ του Diddy και του Kanye West.

Ο Sean Diddy Combs είπε: «Σου το λέω αληθινά από την πρώτη γραμμή. Αυτό το sh-t είναι κακό, κακό, κακό, οπότε να είσαι προσεκτικός. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνο για… Σε χρειάζομαι εκεί έξω, με ακούς;»

«Ναι κύριε», απάντησε ο Κάνιε Γουέστ, καθώς ο Diddy συνέχισε: «Και διασκέδασε λίγο. Πιάσε πάλι το μικρόφωνο, διασκέδασε. Κόψε τα δείγματα, επέστρεψε στην ατμόσφαιρα του hit man με χαμόγελο.

Γ@@α όλους τους άλλους. Σου σπαταλούν το χρόνο. Χάνεις τον γα@@@νο χρόνο σου» είπε ο Combs. «Λοιπόν, βάλε αυτή την αγάπη στην καρδιά σου, φίλε, και απόλαυσε τον εαυτό σου».

«Ναι, ήρθε η ώρα να πιάσω το μικρόφωνο και να επανέλθω. Λατρεύω, και αγαπώ τη μουσική ξανά», απάντησε ο Kanye West.

«Κάνε το κομμάτι σου. Θα έχουμε χρόνια και δεκαετίες για να πολεμήσουμε τους πάντες. Αυτή τη στιγμή, απόλαυσε τη ζωή σου. Αυτό έρχεται από εμένα, από τον Θεό σε σένα. Απόλαυσε τη ζωή σου. Ερωτεύσου ξανά όπως όταν έφτιαχνες μουσική. Να περάσεις καλά και να πεις “γ@@α τον κόσμο και όλα αυτά τα σκ@@@ φίλε”», είπε ο Diddy.

Ο Sean Diddy Combs μάλιστα, ζήτησε από τον Kanye West να του παίξει ένα κομμάτι μέσω τηλεφώνου για να «δώσει λίγη ζωή στον βασιλιά».

«Είμαι ο Puff Daddy στη φυλακή. Αυτό το γα@@ι είναι λυπηρό σαν μα@@@ας», είπε ο Diddy, προσθέτοντας: «Ο διάβολος είναι ψεύτης».

«Όταν βγω έξω και αποκτήσω την ελευθερία, δεν θα με νοιάζει τίποτα άλλο παρά να είναι ευτυχισμένος ο γα@@@ς βασιλιάς. Και θέλω να το νιώσεις αυτό», πρόσθεσε ο Sean Diddy Combs, ο οποίος αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 15 ετών. «Σίγουρα προσπαθούν να μας τελειώσουν», συνέχισε ο Combs. «Θα το νικήσω αυτό και θα είμαι δίπλα σου», τόνισε.