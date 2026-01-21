Συμβαίνει τώρα:
Ο Αιμίλιος Χειλάκης ξεκαθαρίζει για το «πρόβλημα υγείας»: Η δήλωση που έκανα αφορούσε τη μητέρα μου

Τέλος στις συζητήσεις για την κατάσταση της υγείας του επιχειρεί να βάλει ο Αιμίλιος Χειλάκης
Την περασμένη Πέμπτη (15-01-2026) προβλήθηκε μια δήλωση που έκανε ο Αιμίλιος Χειλάκης, στην οποία ανέφερε πως η νέα χρονιά τον βρήκε με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

«Μη με ρωτάτε για τη νέα χρονιά. Με βρήκε με ένα πρόβλημα υγείας, είναι πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι δυσάρεστο. Δε θα σου πω γι’ αυτό. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά δύσκολα. Δε πρέπει να τα συζητήσουμε. Η ευχή που κάνω είναι να τελειώσει αυτό το ζήτημα που έχω. Να είμαστε καλά», είχε πει τότε ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Πολλοί νόμιζαν πως ο ίδιος έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας, ωστόσο, ο ηθοποιός αναφερόταν στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε η μητέρα του, η οποία μάλιστα εκείνο το απόγευμα –μερικές ώρες μετά τις δηλώσεις- έφυγε από τη ζωή.

Ο Άρης Καβατζίκης επικοινώνησε σήμερα με τον Αιμίλιο Χειλάκη, ο οποίος ζήτησε να διευκρινιστεί μέσα από την εκπομπή πως ο ίδιος είναι μια χαρά στην υγεία του και όλα όσα είχε πει τότε, αφορούσαν τη μητέρα του.

Στα τέλη του Δεκεμβρίου, σε συνέντευξή του στη Ναταλία Γερμανού, είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά ότι κινδύνευσε να χάσει τον ρόλο του στις «Άγριες Μέλισσες» επειδή πριν από κάποια χρόνια είχε δηλώσει ότι έκανε παρέα με τον Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος είχε καταγγελθεί για σεξουαλική κακοποίηση.

«Πρέπει να αναλαμβάνεις τη γνώμη σου, το θάρρος της γνώμης σου, να λες αυτό που πραγματικά πιστεύεις και όχι αυτό που πρέπει να ειπωθεί, αυτό που κατά συνθήκη πρέπει να ειπωθεί, η μέση λύση δηλαδή. Και επίσης δεν πρέπει να κάνουμε cancel» σημείωσε ο ηθοποιός για την θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί.

