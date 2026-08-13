Ο Αλέξης Γεωργούλης τρολάρει την προσπάθειά του να περπατήσει σε βράχια

Λίγες στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα θέλησε να περάσει ο Αλέξης Γεωργούλης, ο οποίος έκανε απόπειρα να περπατήσει πάνω σε βράχια και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να κρατήσει την ισορροπία του.

Η προσπάθειά του καταγράφηκε σε φωτογραφίες και ύστερα ο γνωστός ηθοποιός για να τρολάρει το γεγονός ότι κόντεψε να πέσει έφτιαξε ένα βίντεο και έβαλε ως ηχητική υπόκρουση ένα υπέροχο ζεϊμπέκικο. Πράγματι, οι πόζες του Αλέξη Γεωργούλη από την προσπάθειά του να περπατήσει στα βράχια θυμίζουν τον δημοφιλή ελληνικό χορό.

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Για την περίσταση αυτή, λοιπόν, ο Αλέξης Γεωργούλης έβαλε να ακούγεται στο βίντεο το κομμάτι «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου» του Στέλιο Διονυσίου και το αυτοτρολάρισμά τους προκάλεσε γέλιο στους διαδικτυακούς του φίλους, οι οποίοι έσπευσαν να του κάνουν σχόλια και να του χαρίσουν πολλά likes.

«Όσοι έχουν ανέβει σε βράχια, νιώθουν!» σημειώνει στη λεζάντα ο Αλέξης Γεωργούλης.

«Το κεφάλαιο “πολιτική” δεν μπορεί να κλείσει. Ζούμε σε μια κοινωνία που και μόνο που υπάρχουμε, ως πολίτες, εκεί το κεφάλαιο αυτό γράφεται είτε υπάρχουμε ενεργά είτε όχι. Το κεφάλαιο “κομματική” έχει κλείσει. Είναι ένας ατέρμονος αγώνας που δεν πρόκειται να βγει πουθενά.

Πολεμήθηκα μόνο από Έλληνες, μέσα και έξω, όπως λένε… οι αντίπαλοι είναι απέναντι μας και οι εχθροί είναι δίπλα μας», είχε δηλώσει ο Αλέξης Γεωργούλης σε πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει.