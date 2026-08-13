Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σχολιάζει τον εμπρηστή της Σίνδου: «Τον ξαναπιάσανε και θα είναι έξω»

Ένας άντρας 59 ετών συνελήφθη στη Σίνδο στη Θεσσαλονίκη και κατηγορείται ότι έβαλε έξι φωτιές μέσα σε τέσσερις ημέρες. Μάλιστα, υπάρχουν και ντοκουμέντα με τη δράση του, ενώ ο ίδιος στην απολογία του στον εισαγγελέα ανέφερε ότι έβαζε φωτιά γιατί είχε μπουχτίσει από τη δουλειά του. Το γεγονός αυτό θέλησε να σχολιάσει δημοσίως ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Στο βίντεο ντοκουμέντο, ο 59χρονος κινούνταν με το όχημά του στη Σίνδο και φέρεται να έβαζε φωτιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις. Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Πέμπτη (13.08.2026) ανέβασε στο Instagram ένα story και αναφέρθηκε τόσο στον εμπρηστή όσο και στη στάση της πολιτείας απέναντί του.

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«Δεν ξέρω αν είναι τροφή για σκέψη, αν είμαστε τόσο πραγματικά ηλίθιοι που μας τα λένε φόρα παρτίδα στα μούτρα μας ότι τελικά ό,τι και να μας κάνουν, εμείς είμαστε πρόβατα.

Βγήκε αυτός ο 60χρονος που τον έχουν πιάσει άλλες δύο τρεις φορές στη ζωή του, που τον έχουν αφήσει ελεύθερο, που έχει κάψει τη μισή Ελλάδα και λέει ότι “έτσι το κάνω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα, δεν με απασχολεί κάτι, δεν το κάνω από εκδίκηση. Παίρνω χαρτοπετσέτες, μαζεύω χαρτοπετσέτες και καίω τα δάση”.

Και αυτός ο άνθρωπος είναι έξω. Τον ξαναπιάσανε, ξαναέδωσε αυτή την πολύ ωραία δικαιολογία και θα ξαναείναι έξω.

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Και εμείς μιλάμε για μια χώρα που το μεγαλύτερο της πρόβλημα εδώ και πάρα πολλά χρόνια – και δεν με νοιάζει το κομματικό κομμάτι – δεν ασχολούμαι με τίποτα από όλα αυτά που θέλει να πει ο καθένας.

Ξέρουμε ότι κάθε χρόνο το καλοκαίρι έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Φωτιές παντού και τις αφήνουμε να φτάσουν μέχρι τη θάλασσα. Τίποτα άλλο. Έχουμε canadair από την εποχή του Παπαδόπουλου. Αυτό μόνο θα πω και τέλος», είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο story που ανέβασε στο Instagram.

«Ήθελα να ξεδίνω από τη δουλειά. Χθες πήρα άδεια από τη δουλειά κι έφυγα νωρίτερα. Όταν ξύπνησα το απόγευμα, ήπια δύο ποτηράκια ρετσίνα. Όταν τελείωσα με το ποτό, πήρα το αυτοκίνητό μου για να πάω βόλτα.

Μαζί μου πήρα και αρκετές χαρτοπετσέτες για να τις χρησιμοποιήσω για να βάλω φωτιές. Από χαζομάρα έβαζα τις φωτιές. Εκτόνωνα την κούραση που είχα από τη δουλειά μου. Δεν είχα κάποιον ιδιαίτερο λόγο που τις προκαλούσα ούτε ήθελα να εκδικηθώ κάποιον», φέρεται να είπε ο 59χρονος ενώπιον του εισαγγελέα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το MEGA την Τετάρτη (12.08.2026).