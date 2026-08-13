Μαρία Ηλιάκη: Ξέγνοιαστες στιγμές με την κόρη της, σε παραλία στα Φαλάσαρνα

Οικογενειακές διακοπές κάνει αυτό το διάστημα η Μαρία Ηλιάκη, η οποία βρίσκεται στην Κρήτη, τόπο καταγωγής του αγαπημένου της Στέλιο Μανουσάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια την Πέμπτη (13.08.2026) ανέβασε κάποιες σπάνιες φωτογραφίες με την 5 ετών κορούλα της, Κατερίνα. Μαμά και κόρη βρίσκοντας στην όμορφη παραλία των Φαλάσαρνων και απολάμβαναν παιχνίδια στο νερό και στην ακροθαλασσιά. Η Μαρία Ηλιάκη μοιράστηκε κάποιες στιγμές τους στο Instagram.

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«Φαλάσαρνα», έγραψε λακωνικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η Μαρία Ηλιάκη.

Πριν από λίγο καιρό, η Μαρία Ηλιάκη έκανε μία προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι η κορούλα της, Κατερίνα, τής ζήτησε να υιοθετήσουν ένα παιδάκι, αναφέροντας τον διάλογο που είχε με τη μικρή. Ταυτόχρονα τόνισε ότι εκείνη δεν επιθυμεί να μεγαλώσει άλλο την οικογένειά της.

Σημειώνεται ότι η Μαρία Ηλιάκη έγινε για πρώτη φορά μητέρα το 2021.

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«Η μητρότητα αλλάζει όλη σου την κοσμοθεωρία, όλο τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή κι εγώ άλλαξα 100%. Προσωπικά με έκανε άλλον άνθρωπο. Λιγότερο ξέγνοιαστη, με πολύ περισσότερα άγχη και αγωνίες από ό,τι είχα πριν γίνω μαμά. Από την άλλη, η αγάπη που εισπράττω από τα μάτια αυτού του παιδιού, από τον τρόπο που με κοιτάει, που με αγκαλιάζει, από τις κουβέντες που ανταλλάσσουμε πριν κοιμηθούμε, είναι ένα είδος αγάπης που δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσα να νιώσω.

Δεν θέλω να κρατήσω μόνο μια ιδιότητα στη ζωή μου. Νομίζω ότι είμαι όλα αυτά μαζί και δεν θα ήθελα να μου λείπει κάτι. Ο ρόλος της μαμάς είναι μοναδικός, αλλά από την άλλη δεν θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου χωρίς τον άντρα μου, άρα χωρίς το να είμαι και σύντροφος. Και δεν θα μπορούσα να με φανταστώ ούτε χωρίς τη δουλειά μου. Οπότε, αν γίνεται, θα ήθελα να μπορώ να τα έχω και τα τρία. Να είμαι μια γυναίκα που χωρά μέσα της όλες αυτές τις πλευρές», είχε δηλώσει η Μαρία Ηλιάκη για την μητρότητα σε συνέντευξή του στο Glow Magazine.