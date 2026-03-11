Ο Άλις Κούπερ για την οριστική αυτοβιογραφία του: «Μιλάω ανοιχτά για την έκταση των εθισμών μου»

Ο Άλις Κούπερ ανακοίνωσε ότι θα κυκλοφορήσει την «οριστική αυτοβιογραφία» του, «Devil on My Shoulder», στις 6 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ και στις 8 Οκτωβρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο θρυλικός σταρ της shock rock θα ξεκινήσει επίσης μια περιοδεία για την προώθηση του βιβλίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην αρχή, Alice Cooper ήταν το όνομα ενός ροκ συγκροτήματος. Μετά το καλλιτεχνικό μου όνομα. Και μετά ένα τέρας. Τώρα έγραψα ένα βιβλίο που παρακολουθεί την εξέλιξη του Alice, πώς αυτός και εγώ γίναμε σχεδόν μοιραία συνυφασμένοι και πώς τον εξημέρωσα επιτέλους. Μετά από πάνω από τριάντα δίσκους και εξήντα και πλέον χρόνια, η ιστορία του Alice Cooper έχει γίνει ένα κουβάρι από εξωραϊσμούς, επεξεργασίες και απροκάλυπτες κατασκευές, που νομίζω ότι ήρθε η ώρα να ξεχωρίσω την πραγματικότητα από τον μύθο: τα σφαγιασμένα κοτόπουλα, οι απαγορεύσεις και το κάψιμο δίσκων, οι ευαγγελικοί τρόμοι, οι πίνακες Ouija, οι ναρκομανείς και οι απελπισμένοι αλκοολικοί, οι πυρκαγιές σε σπίτια και τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα – όλα θα αποκαλυφθούν τι πραγματικά ήταν, αναφέρει ο Άλις Κούπερ στην περιγραφή του βιβλίου.

Επίσης, μιλάω ανοιχτά για την έκταση των εθισμών μου, τα χρόνια της ματαίωσης, τη δημιουργική διαδικασία που τροφοδοτείται από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και την τηλεόραση όλο το 24ωρο, την προσπάθειά μου να φτάσω στην κορυφή και την τρομερή πτώση, τονίζει.

Ο Άλις Κούπερ (πραγματικό όνομα Βίνσεντ Ντέιμον Φουρνιέ) γεννήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1948 στο Ντιτρόιτ. Ο Κούπερ πρωτοστάτησε σε ένα μεγαλοπρεπές θεατρικό είδος hard rock, αντλώντας έμπνευση τόσο από ταινίες τρόμου, όσο και από βοντβίλ και garage rock.

Πέρα από τη μουσική, ο Κούπερ έχει εργαστεί ως ηθοποιός του κινηματογράφου, διάσημος παίκτης του γκολφ, εστιάτορας και ραδιοφωνικός παραγωγός, παρουσιάζοντας την κλασική ροκ εκπομπή “Alice’s Attic” από το 2004. Το φιλανθρωπικό του έργο περιλαμβάνει το Ίδρυμα Solid Rock, το οποίο παρέχει δωρεάν προγράμματα μουσικής, τέχνης και επαγγελματικής κατάρτισης για νέους που βρίσκονται σε κίνδυνο στο Φοίνιξ της Αριζόνα.

Τα απομνημονεύματα θα κυκλοφορήσουν από τον Hachette Book Group στις ΗΠΑ και τον Ebury Spotlight στο Ηνωμένο Βασίλειο.