Ο Ανδρέας Μικρούτσικος επέστρεψε στο πλατό του Buongiorno – «Μέσα σε τρεις μέρες έχασα δύο αμάξια»

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος απουσίαζε τις τελευταίες ημέρες από την εκπομπή Buongiorno στο MEGA, με τον γνωστό παρουσιαστή να κάνει την ξανά την εμφάνισή του στην τηλεοπτικό αέρα, όπου είχε ένα τετ-α-τετ με την Φαίη Σκορδά.

Εμφανώς ταραγμένος, ο Ανδρέας Μικρούτσικος εξήγησε ότι πέρασε ένα δύσκολο τριήμερο, καθώς η σύντροφός του Ελένη είχε ένα τρακάρισμα με το αυτοκίνητό του, ενώ σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έπαθε βλάβη και το άλλο του αμάξι.

«Και μένα μου λείψατε, μην κοιτάς που έχω χαμηλούς τόνους. Είναι και οι προηγούμενες μέρες ιδιαίτερες, σε επίπεδο υγείας. Συνέβησαν κι άλλα πράγματα και δεν μου φτάνουν όλα αυτά, μέσα σε τρεις ημέρες έχασα δύο αμάξια Είχε πρόβλημα το αμάξι που είχαμε και πήραμε ένα άλλο και χθες το βράδυ βγαίνει η Ελένη να κάνει μια δουλειά και σκάει ο άλλος επάνω της και το σμπαράλιασε», είπε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

«Εγώ μέσα απ’ όλα αυτά χαίρομαι που είναι καλά οι άνθρωποι. Λες και κάποιοι σε σκέφτονται αρνητικά, θα μου πεις σε όλους συμβαίνουν αυτά, αλλά τόσα πολλά μέσα σε ένα τριήμερο δεν μου έχουν ξανασυμβεί στην πολυτάραχη ζωή μου» ήταν τα λόγια του.