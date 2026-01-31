Ο Αντόνιο Μπαντέρας στο σκοτεινό υπερφυσικό θρίλερ «Unmerciful Good Fortune» που σκηνοθετεί η Τίρσα Χάκσο

Με ένα λαμπερό καστ και μια σκοτεινή, μεταφυσική πλοκή, το «Unmerciful Good Fortune» υπόσχεται να καθηλώσει το κοινό. Η ταινία της 308 Entertainment αποτελεί την κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Έντουιν Σάντσες (Edwin Sánchez) και επικεντρώνεται στη Maritza Cruz (Rosario Dawson), μια κορυφαία δικηγόρο στον κύκλο των διασημοτήτων. Ο Αντόνιο Μπαντέρας είναι ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Αντόνιο Μπαντέρας (Antonio Banderas) είναι η πιο πρόσφατη προσθήκη στο καστ, στο πλευρό των Ροζάριο Ντόσον (Rosario Dawson), Σκοτ Ίστγουντ (Scott Eastwood) και Σούζαν Σάραντον (Susan Sarandon). Η ταινία αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους της βετεράνου μοντέρ Τίρσα Χάκσο (Tirsa Hackshaw), η οποία υπογράφει και το σενάριο.

Ωστόσο, «η ζωή της ανατρέπεται όταν αναλαμβάνει μια πολύκροτη υπόθεση που μονοπωλεί τα πρωτοσέλιδα: μια νεαρή γυναίκα κατηγορείται για μια σειρά από στυγερά εγκλήματα. Η υπόθεση παίρνει μια απρόσμενη τροπή όταν η κατηγορούμενη ισχυρίζεται ότι διαθέτει μεταφυσικές δυνάμεις, ενώ δικαιολόγησε τις πράξεις της υποστηρίζοντας ότι σκότωνε για να γλιτώσει τα θύματά της από μια ακόμη πιο εφιαλτική κατάληξη. Η αποκάλυψη αυτή βυθίζει τη Maritza σε ένα τεράστιο ηθικό δίλημμα».

Η σκηνοθέτις δήλωσε ενθουσιασμένη για τη συνεργασία: «Αστειευόμαστε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας ότι έχουμε μια «ομάδα-φωτιά». Το ταλέντο που συγκεντρώνεται σε αυτή την ταινία είναι συγκλονιστικό. Είναι το ιδανικό καστ για να αφηγηθούμε αυτή τη σκοτεινή, λυρική ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο ψυχολογικό και το υπερφυσικό. Πέρα από το αστείρευτο ταλέντο του, η γνωριμία μου με τον Αντόνιο και η επαφή με το έργο του στην Ισπανία, ξεκλείδωσαν τις προοπτικές της ταινίας με τρόπους που δεν είχα φανταστεί».

Σύμφωνα με το Deadline, o Τομ ΝτεΣάντο (Tom DeSanto) θα αναλάβει την παραγωγή μαζί με την Ντόσον και τους Κόρεϊ Γουίλιαμ Λαρτζ (Corey William Large), Τζόρνταν Γουίλσον (Jordan Wilson) και Μπράιαν Κίρχοφ (Brian Kirchoff).

Η χρηματοδότηση του «Unmerciful Good Fortune» καλύπτεται από το Playhouse Group, με επικεφαλής τον Lorcan Kavanagh, ενώ ο Gordon Bijelonic έχει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.