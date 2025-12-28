Ο Αντρέας Γεωργίου έκανε μία ηλιόλουστη βόλτα στη θάλασσα με την τεσσάρων μηνών κορούλα του

Από τη στιγμή που ήρθε στον κόσμο η κόρη του τα πάντα έχουν αλλάξει για τον Αντρέα Γεωργίου, τον πρωταγωνιστή, σκηνοθέτη και παραγωγού της επιτυχημένης δραματικής σειράς του MEGA, «Γη της ελιάς». Εκείνος και η σύζυγός του, Σιμώνη Χριστουδούλου ζουν απίστευτες στιγμές ευτυχίες και φέτος πέρασαν τα πρώτα τους Χριστούγεννα με το μωράκι τους.

Ο Αντρέας Γεωργίου την Κυριακή (28.12.2025) δημοσίευσε στο Instagram μία φωτογραφία με την τεσσάρων μηνών κόρη του, στην οποία την κρατάει τρυφερά στην αγκαλιά του, ενώ οι δυο τους απολαμβάνουν μία βόλτα δίπλα στη θάλασσα, στην Κύπρο, όπου ζουν μόνιμα.

«My little everything», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή του ο Αντρέας Γεωργίου. Η κοινή τους πόζα «μάγεψε» τους διαδικτυακούς του φίλους που έσπευσαν να του χαρίσουν πολλά likes και θετικά σχόλια.

Η Ειρήνη Τάσσου από τη «Γη της ελιάς», η Δέσποινα Καμπούρη, αλλά και η αγαπημένη του σύζυγος, Σιμώνη Χριστοδούλου έσπευσαν να σχολιάσουν κάτω από την ανάρτηση και τού έστειλαν πολλές καρδούλες.

«Είναι ένα ήσυχο παιδάκι, ξυπνάει αλλά δεν κλαίει, απλά περιμένει να φάει. Η παιδίατρος μάς είπε ότι είμαστε από τους τυχερούς. Εμείς κλαίμε πιο πολύ από το παιδί. Μπορεί να κρατάω το παιδί στην αγκαλιά μου και να αρχίσω να κλαίω. Τώρα χρειάστηκε να κάνω κάτι ταξίδια και είναι σαν να αφήνω το… νεφρό μου στην Κύπρο, δεν μπορώ να το εξηγήσω.

Όσα και να προσφέρει ένας σύζυγος δεν είναι όσα μπορεί να κάνει μια γυναίκα, μια μάνα, με πιάνει ένα ενοχικό ότι δεν μπορώ να είμαι εκεί συνέχεια και για τους δυο τους. Είναι και η υγεία, και δόξα τω Θεώ δεν έχουμε θέμα εκεί», είχε εξομολογηθεί πρόσφατα ο Αντρέας Γεωργίου για την κόρη του.