Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει τα δάχτυλά του μετά το ατύχημα με την κροτίδα: «Κλαίω από την χαρά μου»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, ο οποίος έγινε γνωστός λόγω μίας κροτίδας που έσκασε την ώρα που την κρατούσε το περασμένο Πάσχα, με αποτέλεσμα να χάσει 2,5 δάχτυλα, αποκαλύπτει 8 μήνες μετά το ατύχημα ότι χαμογελάει ξανά, καθώς αποκαταστάθηκε το πρόβλημα στο χέρι του.

Όπως αποκάλυψε μέσω φωτογραφιών που ανέβασε στο Instagram, ο Άρης Μουγκοπέτρος μετά από μία σειρά επεμβάσεων στο χέρι είναι πλέον μία χαρά και μπορεί να χαμογελάει ξανά.

«Μετά από καιρό ήρθε επιτέλους η πιο όμορφη μέρα μετά το τραγικό συμβάν και μετά από όλα αυτά που μου συμβαίνουν καθημερινά με τον κάθε βλάκα που υπήρχε στη ζωή μου… Είμαι πολύ συγκινημένος… Κλαίω από την χαρά μου!

Κώστα Χρονόπουλε σε ευχαριστώ πολύ για τις ελπίδες που μου έδωσες για την συμπεριφορά σου αλλά και την πραγματική αγάπη που έδειξες από την πρώτη στιγμή ο Θεός να σ’ έχει καλά γιατί έχουμε ανάγκη ανθρώπους σαν εσένα! Είστε όλοι μία σούπερ ομάδα! Τώρα μπροστά μας έχουμε πολύ δουλειά για να επιστρέψουμε!», έγραψε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο Instgram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Μέσω της ανάρτησης αυτής ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου αποκαλύπτει ότι ο Γολγοθάς του φτάνει πια στο τέλος του.

Εν τω μεταξύ, ο Άρης Μουγκοπέτρος είχε ένα τροχαίο ατύχημα με το αυτοκίνητό του, την Κυριακή (14.12.2025). Στο βίντεο που ανέβασε στα social media αποκάλυψε τις ζημιές που υπέστη το όχημά του.