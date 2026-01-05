Ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχήθηκε στις κόρες του για τα γενέθλιά τους: «Ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ»

Ο Άρης Μουγκοπέτρος, με μία τρυφερή ανάρτησή του στο instagram ευχήθηκε χρόνια πολλά στις δίδυμες κόρες του για τα γενέθλια τους.

Ο γνωστός μουσικός, Άρης Μουγκοπέτρος, ανέβασε μία φωτογραφία με τις κόρες του στέλνοντας το μήνυμα: «Χρόνια πολλά, μικρές μου νεραϊδούλες. Ό,τι κι αν αλλάξει γύρω μας, ο μπαμπάς σας θα είναι πάντα εδώ, δίπλα σας. Σας αγαπώ όσο δεν χωρούν οι λέξεις».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη φωτογραφία φαίνεται εκείνος αγκαλιά με τις δύο μικρές κόρες του, καλύπτοντας βέβαια τα πρόσωπά τους από το κοινό.

Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι πρόσφατα ο Άρης Μουγκοπέτρος ξαναβρέθηκε στο επίκεντρο των media μετά την καταγγελία της εν διαστάσει συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

«Θέλω να πω, επειδή βγήκε προς τα έξω, ότι ζήτησα συγγνώμη από τα παιδιά μου την προηγούμενη φορά. Δεν είπα “ζητώ συγγνώμη”, είπα “σεβόμενος τα παιδιά μου”. Τα υπόλοιπα από τον δικηγόρο μου», ανέφερε ο Άρης Μουγκοπέτρος βγαίνοντας από τις δικαστικές αίθουσες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Όλα φαίνεται να ξεκίνησαν στις 15 Δεκεμβρίου όταν και έφυγε οριστικά ο γνωστός καλλιτέχνης από το σπίτι της οικογένειας.

Η εν διαστάσει σύζυγος του μουσικού, Δήμητρα Παρασκευοπούλου, ζητάει την ποινική δίωξη του πρώην συντρόφου της και μέσα από την καταγγελία της, περιγράφει τα γεγονότα από τη δική της οπτική γωνία. Όπως λέει φοβάται να αφήσει τον δεξιοτέχνη του κλαρίνου, μόνο με τα παιδιά που έχουν αποκτήσει.