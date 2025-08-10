Ο Άρης Μουγκοπέτρος κυκλοφορεί βιβλίο για τη ζωή του μετά το ατύχημα που του κόστισε τα δάχτυλα του χεριού του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος μοιράζεται συνέχεια στιγμές από την καθημερινότητά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, ενημερώνοντάς τους για όλα τα νέα του.

Το μεσημέρι της Κυριακής (10.08.2025) ο μουσικός που έχει γνωστός στο Πανελλήνιο εξαιτίας του ατυχήματος με κροτίδα που είχε το περασμένο Πάσχα και του στέρησε 2,5 δάχτυλα από το δεξί του χέρι, ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα βιβλίο για τη ζωή του, ενώ μερικές ημέρες νωρίτερα είχε φανερώσει την αλλαγή που έκανε στην εμφάνισή του.

Όπως ανέφερε σε ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram, από μία παραλία στην οποία βρισκόταν, το βιβλίο αυτό θα είναι βιογραφικό και θα αναφέρεται σε σκέψεις και γεγονότα που δεν έχει μοιραστεί δημοσίως μέχρι και σήμερα, μετά το ατύχημα που του κόστισε τα δάχτυλά του. Η κυκλοφορία του μάλιστα προγραμματίζεται να γίνει μέσα στον Σεπτέμβριο.

«Θα ήθελα να σας πω ότι μου λείπετε πάρα πολύ. Είστε συνέχεια στο μυαλό μου, στη σκέψη μου, γιατί αυτό τον μήνα πάντα τον είχα συνδυάσει με εσάς. Αλλά και τώρα μαζί με εσάς είναι. Λίγο διαφορετικά, αλλά είναι μαζί.

Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας πως σε λίγο καιρό όλα αυτά που λέμε στα stories, γύρω από τη ζωή μου, αλλά και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε στα stories και πάρα πολλά άλλα που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, θα συμπεριληφθούν σε ένα βιβλίο που θα κυκλοφορήσει, πιστεύω, κοντά στον Σεπτέμβριο ή στα μέσα Σεπτέμβρη, κάπου εκεί.

Σε λίγες μέρες θα μάθετε και περισσότερα. Ελπίζω να σας αρέσει και έχουμε να πούμε πολλά γύρω από αυτό. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι να περάσετε μία όμορφη Κυριακή. Σας αγαπώ πολύ. Ο Άρης σας», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram.

A post shared by Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

«Πραγματικά έχω χάσει 2,5 δάχτυλα, για την ακρίβεια 3. Αυτό το πράγμα που σας είπα, ότι μου έδωσε αυτός ο υποτιθέμενος φίλος σε πολλά εισαγωγικά, ήταν ένα υλικό το οποίο αυτό έμαθα το χρησιμοποιούν στα νταμάρια, για να σπάνε πέτρες. Δεν ήταν κάτι, δηλαδή, το οποίο βρίσκεις στην αγορά. Ήταν κάτι το οποίο βρίσκεις στη μαύρη αγορά. Τώρα που το βρήκε, δεν ξέρω, το ξέρει ο ίδιος.

Με τις κινήσεις όλες αυτές που βλέπω και έχει να κάνει και έχει πράξει, θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει και δόλο. Αυτό θα το κρίνουν τα δικαστήρια και η νομική οδός που έχει πάρει το θέμα. Πηγαίνω σε ειδικό για να μπορέσω να διώξω μέσα από τα αυτιά μου το “μπαμ” που έχω ακούσει. Συμβουλεύομαι τον ψυχολόγο μου. Για να κοιμηθώ μιλάμε μαζί, αλλιώς δεν μπορώ. Το καταλάβατε;», είχε εξομολογηθεί παλαιότερα ο Άρης Μουγκοπέτρος.