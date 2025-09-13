Ο Άρης Μουγκοπέτρος πήγε στην Τήνο με τη γυναίκα του και προσκύνησε στην Παναγιά

Σε καθημερινή βάση μοιράζεται πλέον στιγμές από την καθημερινότητά του ο Άρης Μουγκοπέτρος με τους διαδικτυακούς του φίλους, ενημερώνοντάς τους για όλα τα νέα του μέσω του Instagram.

Ο μουσικός που έγινε γνωστός λόγω μίας κροτίδας που έσκασε την ώρα που την κρατούσε το περασμένο Πάσχα, με αποτέλεσμα να χάσει 2,5 δάχτυλα από το αριστερό του χέρι, το Σάββατο (13.09.2025) αποκάλυψε ότι βρίσκεται στην Τήνο. Συγκεκριμένα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ταξίδεψε στο νησί με τη σύζυγό του και πήγε να προσκυνήσει στην ξακουστή εκκλησία της Παναγίας.

Μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί αυτές τις ιερές για εκείνον στιγμές με τους followers του, οι οποίοι του ευχήθηκαν να έχει την ευλογία της Παναγιάς.

«Βοήθεια μας και του χρόνου», έγραψε ως λεζάντα από την ανάρτησή του ο γνωστός δεξιοτέχνης του κλαρίνου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Άρης Μουγκοπέτρος (@aris_mougopetros)

Μάλιστα, ο Άρης Μουγκοπέτρος που ετοιμάζει ένα βιβλίο, όπου θα αναφέρει λεπτομέρειες για τον Γολγοθά που βιώνει, είχε αποκαλύψει ότι ο ιδιοκτήτη τη επιχείρησης στην οποία τραυματίστηκε το περασμένο Πάσχα μετά από έκρηξη κροτίδας στα χέρια του είχε παράξενη συμπεριφορά.

«Ο μαγαζάτορας σε όποιο ίχνος από στοιχεία που θα μπορούσαν να βρεθούν έριξε χλωρίνες και τα σκούπισε, για να µην βρεθεί κανένα στοιχείο που θα βοηθούσε. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι από τα µέλη µου. Τα πέταξαν όλα. ∆εν μπορούσε να βρεθεί κανένα στοιχείο, αντί να βάλουν κορδέλες και να έρθει η αστυνομία. Φυσικά, ο ίδιος δεν παρουσιάστηκε στο νοσοκομείο. Ο μαγαζάτορας ήρθε έπειτα από 19 μέρες στο νοσοκομείο και µου είπε “δεν ήρθα, γιατί ήμουν σε σοκ”. Κι εγώ έμαθα, από βίντεο που είδα, ότι διασκέδαζε», είχε δηλώσει.

Πρόσφατα, ο Άρης Μουγκοπέτρος ξέσπασε εναντίον του φίλου του που του είχε δώσει την κροτίδα, αναφέροντας στο Instagram «Ο “Κύριος” που ήταν “Φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε τη κροτίδα στα χέρια έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πως αισθανόταν που καθόταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει; Γιατί για τον ίδιο δεν έχω να προσθέσω κάτι γιατί δεν πέφτω από τα σύννεφα ότι και να κάνει αφού η αστυνομία τον έχει αφήσει ελεύθερο να κάνει ότι θέλει».