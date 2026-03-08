O Αύγουστος Κορτώ απαντά στα ομοφοβικά σχόλια: «Καθίκια θα συνεχίσω να παλεύω για την αγάπη»

Ο Αύγουστος Κορτώ γιόρτασε με μία τρυφερή ανάρτηση στο Instagram την επέτειο γάμου που είχε με τον σύζυγό του, Τάσο Σαμουηλίδη και όπως αποκάλυψε δέχτηκε ομοφοβικά σχόλια.

Ο γνωστός συγγραφέας το Σάββατο (07.03.2026) γιόρτασε 2 χρόνια γάμου, ενώ είναι συνολικά 22 χρόνια μαζί με τον αγαπημένο του. Ο Αύγουστος Κορτώ με μία νέα δημοσίευση στο Instagram αποκάλυψε ότι έκανε μπλοκ σε όλους όσοι έκαναν ομοφοβικά σχόλια στη φωτογραφία για την επέτειό του.

«Χυδαία ομοφοβικά σχόλια στη φωτογραφία για την επέτειο του γάμου μου; Κανένα πρόβλημα – το μπλοκ είναι απλό.

Αλλά να ξέρετε καθίκια θα συνεχίσω να παλεύω για την αγάπη, την ομορφιά, την ισότητα και την ευτυχία, σε πείσμα της πρωτόγονης φύσης σας, με την ελπίδα να δίνω θάρρος στα παιδιά που θέλετε να καταστρέψετε, για να μοιράζονται τη δυστυχία σας.

Όσο και να την εξακοντίζετε, η ασχήμια της ψυχής σας δεν μου κλέβει στάλα δύναμης.

Κι όταν πεθάνω, κι όταν πεθάνετε, άλλοι, πολλοί θα συνεχίσουν τον αγώνα. (Μακάρι, ως τότε, να μη χρειάζεται πια αγώνας). Και κανένας – κανένας – δεν θα θυμάται ούτε εσάς, ούτε τη βάρβαρη μοχθηρία σας», έγραψε στην ανάρτησή του ο γνωστός Έλληνας συγγραφέας.

«Ο συμβολισμός της ένωσης δυο ανθρώπων με βάση την αγάπη έχει τεράστια αξία – ιδίως αν η κοινωνία στον αρνείται μέχρι να φτάσεις τα 45. 2 χρόνια έγγαμου βίου. Κι αν γενννιόμουνα άλλη μια φορά πάλι εσένανε θα παντρευόμουνα», είχε γράψει ο Αύγουστος Κορτώ στην ανάρτησή του για την επέτειο του γάμου του.