Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ξέσπασε: Όλοι προσπαθούν να παραγκωνίσουν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και αναφέρθηκε στον ρόλο του πατέρα, τον οποίο θεωρεί τον σημαντικότερο της ζωής του. Παράλληλα, ερωτήθηκε και για τη Ρία Ελληνίδου.

Το μοντέλο και επιχειρηματίας ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» του ΑΝΤ1 το πρωί της Πέμπτης (22.01.2026) και μίλησε για όλα στον Γιώργο Λιάγκα, Μάλιστα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου παραδέχτηκε ότι θέλει να κάνει πολλά ακόμα παιδιά, ενώ τον ενοχλούν οι ταμπέλες που βάζουν στους πατεράδες.

«Δεν έχω παντρευτεί. Για μένα το παιδί είναι… σαν γάμος. Ok;», ξεκαθάρισε αρχικά, ενώ παράλληλα εξήγησε ότι είναι άνθρωπος των σχέσεων.

«Κοίταξε, γενικότερα πάντοτε μ’ άρεσε να έχω συντροφιά και να είμαι σε σχέση. Γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα ανθρώπου. Πώς του αρέσει, πώς να πορεύεται. Υπάρχουν ακόμα φίλοι μου που δεν θέλουν, δεν το βλέπουν αυτό το κομμάτι, θέλουν να είναι ελεύθεροι, ωραίοι κι ανεξάρτητοι. Έτσι όπως πάει, γιατί στις μέρες μας ακούς και πώς είναι τα πράγματα… 90% αποτυχία του γάμου. Οπότε, δεν είναι και μικρό το ποσοστό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Τι διαφορά έχει ο γάμος από μια πολύ σοβαρή σχέση που συγκατοικείς;. Μόνο και μόνο το κάνεις για το κομμάτι του να καλύψεις εισαγωγικά μία ευχαρίστηση της συντρόφου σου ή τη δικιά σου που μπορεί να έχεις κοινή. Δηλαδή δεν ξέρω…», απάντησε στην ερώτηση του παρουσιαστή αν θα ήθελε να παντρευτεί.

«Ναι μ’ αρέσουν τα παιδιά, (σ.σ. θέλω πολλά να κάνω). Τρελαίνομαι παιδιά», εξομολογήθηκε στη συνέχεια, ενώ δε δίστασε να αναφερθεί και στον τρόπο που – κατά τη γνώμη του – αντιμετωπίζει τους μπαμπάδες η ελληνική κοινωνία.

«Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι για τους πατεράδες πάνε να βγάλουν μια ταμπέλα ότι πάντοτε είμαστε σαν “συνοδευτικό”. Δεν είμαστε “συνοδευτικό”. Είμαστε και εμείς ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και ένας σημαντικός ρόλος για την οικογένεια και για το παιδί. Απλά είναι αυτό το κομμάτι που όλοι προσπαθούν λίγο να παραγκωνίσουν αυτόν τον αφανή ήρωα που λέγεται πατέρας. Ότι δεν είναι κάτι, ότι το αντιλαμβάνεται πολύ αργότερα, και γενικότερα δεν παίζει και τόσο ρόλο», υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Είναι πολύ σημαντικό για το παιδί να είναι και οι δύο γονείς ενεργοί σε όλα τα πράγματα. Δεν έχει να το διαχωρίσουμε. Γι’ αυτό βλέπεις και πάρα πολλές χώρες σκανδιναβικές, που ό,τι κάνει η μαμά, το κάνει και ο μπαμπάς. Δηλαδή ό,τι δικαιώματα έχει από την άδεια της εγκυμοσύνης, τα έχει και ο μπαμπάς».

«Είναι κάτι που μ’ αρέσει. Τι να σου πω… Μ’ αρέσει; Το παιδί μου είναι», απάντησε στην ερώτηση αν άλλαζε τις πάνες του μικρού Πάρη.

«Σε μένα ο πατέρας μου δεν ήταν ενεργός. Ήταν τότε άλλη γενιά», σημείωσε ακόμα.

«Εννοείται. Αυτό είναι το άγχος νομίζω όλων μας. Το άγχος του πατέρα. Για το γεγονός ότι βλέπεις τις μέρες μας ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα», δήλωσε για τα άγχη που έχει για το μεγάλωμα του γιου του.

«Ξέρεις κανέναν άνθρωπο, είτε είναι μπαμπάς είτε είναι μαμά, ακόμα και για κάποιον που μπορεί να στερείται το παιδί του 10 ή 12 μέρες ή ώρες; Πόσο το έχει στο κεφάλι του; Είναι δύσκολο. Αλλά τι να κάνουμε που πρέπει να ζήσεις και εσύ και να είσαι και ευτυχισμένος με τον εαυτό σου, και υγιής και συναισθηματικά και ψυχικά και σωματικά, γιατί το παιδί σου προφανώς δεν θα θέλει να σε δει σε μια κατάσταση λιγότερη από αυτή που σου έχει στο κεφάλι του.

Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι σε αυτή την ηλικία είναι δύσκολες οι επικοινωνίες, γιατί κανένα παιδάκι δεν θέλει το τηλέφωνο», είπε στη συνέχεια για τον χρόνο που περνάει μακριά από τον γιο του, λόγω της συνεπιμέλειας.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του Δημήτρη Αλεξάνδρου, προβλήθηκε κι ένα βίντεο στο οποίο ο Γρηγόρης Μπάκας κυνηγούσε στο αεροδρόμιο τη Ρία Ελληνίδου.

Αμέσως μετά, ο Γιώργος Λιάγκας άρχισε να ρωτάει τον επιχειρηματία για την τραγουδίστρια, η οποία βρίσκεται στη ζωή του το τελευταίο διάστημα, ωστόσο εκείνος δεν ήθελε να δώσει απαντήσεις.

«Πώς αισθάνεσαι που τη βλέπεις στην τηλεόραση;», συνέχισε να ρωτάει ο παρουσιαστής.

Τότε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου του απάντησε: «Α, συνεχίζεις… Πάρα πολύ ωραία! Τυχερός αυτός που τη θαυμάζει από κοντά».

Σημειώνεται ότι ανάμεσα στους καλεσμένους στο πάρτι που έκανε πρόσφατα ο Δημήτρης Αλεξάνδρου για τα τρίτα γενέθλια του γιου του, Πάρη, ήταν και η Ρία Ελληνίδου.