Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για το διαζύγιο από την Βίβιαν Σπανούδη: Δεν το βλέπω με πικρία αλλά με σεβασμό

Δημήτρης Αβραμόπουλος και Βίβιαν Σπανούδη υπήρξαν παντρεμένοι για 30 χρόνια και το 2023 αποφάσισαν «αθόρυβα», μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας να πάρουν διαζύγιο. Οι δυο τους διατηρούν άψογες σχέσεις και βρίσκονται πάντα κοντά στα δύο παιδιά τους.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και η Βίβιαν Σπανούδη, απέκτησαν δύο γιους, τον Φίλιππο και τον Ιάσονα, οι οποίοι θα τους ενώνουν για πάντα. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Φίλιππος Αβραμόπουλος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Αλίκη Σβώλου, σε έναν παραμυθένιο γάμο στη Μητρόπολη Αθηνών, χωρίς να δώσουν το παρών πολιτικές προσωπικότητες. Είχαν συμπληρωθεί τότε δυο χρόνια από το διαζύγιο που είχαν πάρει οι γονείς του.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος μίλησε στη Σάσα Σταμάτη για το «Secret», για το πώς κυλάει η ζωή του, 3 χρόνια μετά το διαζύγιο από την πρώην γυναίκα του. Όπως ανέφερε, δεν προγραμματίζει τίποτα στην προσωπική ζωή του. Η συντροφικότητα είναι ένα κεφάλαιο, που για τον ίδιο δεν έχει κλείσει.

Πώς είναι να χωρίζετε έπειτα από 30 χρόνια γάμου;

Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Όταν έχεις μοιραστεί τόσα χρόνια ζωής, κουβαλάς μαζί σου μνήμες, στιγμές, αγωνίες, χαρές. ∆εν το βλέπω µε πικρία. Το βλέπω µε σεβασμό για ό,τι υπήρξε και µε ηρεμία για ό,τι έρχεται.

Διαβάσαμε ότι ο χωρισμός ήταν «βελούδινος»;

∆εν µου αρέσει να μιλώ πολύ για τα προσωπικά, αλλά πιστεύω πως, όταν υπάρχει ωριμότητα, ο άνθρωπος μπορεί να κλείνει κύκλους χωρίς θόρυβο. Με αξιοπρέπεια, µε σεβασμό, χωρίς να πληγώνει.

Θα θέλατε μια σύντροφο στη ζωή σας;

Ο άνθρωπος πάντα έχει ανάγκη τη ζεστασιά, τη συντροφικότητα, έναν άνθρωπο να μοιράζεται μια κουβέντα στο τέλος της μέρας. ∆εν βιάζομαι, δεν το «προγραμματίζω». Αλλά, ναι, η συντροφιά είναι δώρο στη ζωή.

Πρόσφατα παντρέψατε τον γιο σας. Πώς αισθανθήκατε; Θέλετε να γίνετε παππούς;

Ήταν από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής µου. Τον έβλεπα και ένιωθα περηφάνια, χαρά, ευγνωμοσύνη. Κι αν έρθει η ευλογία να γίνω παππούς, θα είναι κάτι που θα το ζήσω µε πολλή τρυφερότητα – και, να σου πω την αλήθεια, το περιμένω µε χαμόγελο.