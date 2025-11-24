Συμβαίνει τώρα:
Δημήτρης Αβραμόπουλος: Εικόνες από τον γάμο του γιου του στη Μητρόπολη Αθηνών – Γλέντι μέχρι πρωίας

Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του, Αλίκη Σβώλου, σε έναν παραμυθένιο γάμο
Στιγμιότυπο από τον γάμο στη Μητρόπολη Αθηνών
Στιγμιότυπο από τον γάμο στη Μητρόπολη Αθηνών

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έζησε το βράδυ του Σαββάτου (22-11-2025) μια από τις πιο ξεχωριστές νύχτες της ζωής του. Ο γιος του, Φίλιππος, παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του στη Μητρόπολη Αθηνών, με την παρουσία των στενών φίλων και συγγενών του ζευγαριού. 

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, πανευτυχής και περήφανος, καμάρωνε τον γιο του στην πιο όμορφη στιγμή της ζωής του. Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Buongiorno» του Mega, στη Μητρόπολη Αθηνών δεν παρευρέθηκαν πολιτικές προσωπικότητες στο γάμο καθώς αυτή ήταν η επιθυμία του ζευγαριού, προκειμένου να μην λάβει μεγάλη δημοσιότητα η τελετή.

Συγκεκριμένα, οι περισσότεροι καλεσμένοι ήταν νέοι άνθρωποι από τον κύκλο του νεόνυμφου ζευγαριού, ενώ, είχαν τέσσερις κουμπάρους.

Ο Φίλιππος Αβραμόπουλος φάνηκε πανευτυχής ενώ η νύφη έλαμπε μέσα στο παραμυθένιο νυφικό της. Το ζευγάρι απέσπασε ευχές και χειροκροτήματα κατά την έξοδό του από την εκκλησία.

Ακολούθησε η γαμήλια δεξίωση με το γλέντι να κρατάει μέχρι τις 09.00 το πρωί της Κυριακής (23-11-2025). Τους νεόνυμφους ενώνει και η κοινή αρκαδική καταγωγή. Από την Τεγέα η οικογένεια της Αλίκης Σβώλου και από το Ελληνικό Γορτυνίας η μητέρα του Δημήτρη Αβραμόπουλου.

Να σημειωθεί ότι ο Φίλιππος Αβραμόπουλος είναι ο πρωτότοκος γιος του πρώην Ευρωπαίου Επίτροπου και της Βίβιαν Σπανούδη, οι οποίοι έχουν έναν ακόμη γιο, τον Ιάσονα, που είναι τρία χρόνια μικρότερος.

Στην ολιγόλεπτη ομιλία του μπροστά στους νεόνυμφους, ο πατέρας Θωμάς, συνεχάρη αφενός τα παιδιά που επέλεξαν να κάνουν θρησκευτικό γάμο και όχι πολιτικό στα δημαρχεία, όπως είπε με νόημα, κλείνοντας το μάτι στον πρώην δήμαρχο.

