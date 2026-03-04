Ο Δημήτρης Φιλιππίδης για τον χωρισμό από τη σύντροφό του: «Ήταν βάλσαμο αυτή η σχέση, καμία τοξικότητα»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης παραχώρησε συνέντευξη στην Πένυ Καβέτσου για το vidcast «Bedtime Stories» και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον χωρισμό από τη σύντροφό του, μετά από 8 χρόνια σχέσης. Είχε μόνο καλά λόγια να πει για εκείνη. Μίλησε για μια σχέση που έκανε τον κύκλο της και τόνισε πως οι δυο τους, έχουν εξαιρετική σχέση.

«Δυστυχώς δεν είμαστε μαζί πια. Έχουμε φοβερή σχέση πια. Ήταν βάλσαμο αυτή η σχέση. Δηλαδή όχι καμία τοξικότητα, τίποτα. Ήτανε η υγεία προσωποποιημένη σε έναν άνθρωπο. Αλλά εντάξει, όλα κάνουν τον κύκλο τους. Γι’ αυτό ρε παιδί μου, γι’ αυτό σου είπα ότι το καλοκαίρι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί συνέβησαν διάφορα πράγματα στη ζωή μου» είπε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη συνέχισε: «Ένα απ’ αυτά είναι το ότι ήμουν σε μια σχέση η οποία τελείωσε. Και κάπως με βοήθησε το γεγονός ότι ήμουν στον τόπο μου, εκεί στην Κέρκυρα, σε αυτό το φανταστικό μέρος που λέγεται Λιαπάδες. Έχασα και τον σκύλο μου, που επίσης μου κόστισε πάρα πολύ. Ήμασταν εννιά χρόνια μαζί με τον σκύλο μου και οκτώ χρόνια με τη σχέση» ανέφερε ο Δημήτρης Φιλιππίδης.

«Αυτό είναι το φοβερό, ότι εμένα για κάποιο λόγο τα πράγματα όταν με βρίσκουν, με βρίσκουνε. Δηλαδή δεν είναι ότι θα μ’ αφήσει το σύμπαν να πάρω και μια ανάσα. Όλα μαζί» συμπλήρωσε ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη και της Ελπίδας Νίνου.

Στην ίδια συνέντευξη, ο Πέτρος Φιλιππίδης αναφέρθηκε στη φυλάκιση του πατέρα του και για τους ανθρώπους που τον απογοήτευσαν. «Απογοητεύτηκα από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου και έφυγαν αλλά δε μπορώ να κρατήσω κακία για τίποτα στην πραγματικότητα. Αν κάποιοι έκριναν ότι ήθελαν να φύγουν από κοντά μου, εντάξει, δεν πειράζει…».