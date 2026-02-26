Ο Δημήτρης Φιλιππίδης για τη φυλάκιση του πατέρα του: Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό, απογοητεύτηκα από ορισμένους

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης παραχώρησε συνέντευξη στην Πένυ Καβέτσου για το vidcast «Bedtime Stories», το οποίο θα κυκλοφορήσει την Τρίτη 3 Μαρτίου. Ο γιος του Πέτρου Φιλιππίδη μίλησε για την ενασχόλησή του με την υποκριτική, τις συγκρίσεις με τον πατέρα του και τα όσα έγιναν το 2021, όταν ο Πέτρος Φιλιππίδης βρέθηκε στη φυλακή μέχρι το ξεκίνημα της πολύκροτης δίκης του.

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης ανέφερε πως εκείνη η περίοδος ήταν μια από τις δυσκολότερες της ζωής του. Έπρεπε να διαχειριστεί την όλη κατάσταση στα 23 του χρόνια. Είδε, όπως λέει, ορισμένους από τους ανθρώπους που θεωρούσε «δικούς του» να απομακρύνονται μετά τις καταγγελίες. Ο Πέτρος Φιλιππίδης υποστήριζε από την πρώτη στιγμή πως ήταν αθώος. Καταδικάστηκε όμως, για δύο απόπειρες βιασμού: μία το 2010, σε χώρο θεάτρου και μία το 2014, εντός αυτοκινήτου στο Παλαιό Ψυχικό.

Αναφερόμενος στη σύγκριση με τον πατέρα του, ο Δημήτρης Φιλιππίδης δήλωσε πως δεν τον τρόμαξε ποτέ. «Τι να με τρομάξει; Το θεωρώ απόλυτα φυσιολογικό. Με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σ’ αυτά τα πράγματα ξέρεις κάνουμε τους σοκαρισμένους. Ότι, το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου; Γιατί δηλαδή αν ήμουν υδραυλικός ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με συγκρίνανε με τον πατέρα μου;»

Σχετικά με την υπόθεση που ξέσπασε το 2021 και επηρέασε καθοριστικά τη ζωή του, παραδέχθηκε πως η αρχή ήταν σοκαριστική. «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό, πάρα πολύ. Φυλακές, όλα αυτά, μπαίνεις στην καθημερινότητά σου αυτό. Εγώ από το ’21… τώρα είναι πέντε χρόνια.

Εγώ ήμουν 23 χρονών. Οπότε στην ηλικία 23 με 28, εγώ αντιμετώπισα αυτό το πράγμα. Να μπορώ να νιώθω αυτή την ασφάλεια που ένιωθα και αυτή την αγάπη».

Παραδέχθηκε επίσης ότι απογοητεύτηκε από ανθρώπους που απομακρύνθηκαν. Στην ερώτηση αν ένιωσε ότι κάποιοι έφυγαν από δίπλα του, απάντησε λιτά αλλά ξεκάθαρα: «Ε ναι». Δείτε απόσπασμα από τις δηλώσεις του Δημήτρη Φιλιππίδη, που μετέδωσε η εκπομπή «Breakfast@Star».

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο ηθοποιός σκοπεύει να προσφύγει στον Άρειο Πάγο, συνεχίζοντας τον νομικό αγώνα για την αθώωσή του. Όπως είχε αναφέρει στο παρελθόν ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο Πέτρος Φιλιππίδης φιλοξενείται σε σπίτι συγγενή του, μετά τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο ακίνητο που νοίκιαζε το καλοκαίρι. Ο ηθοποιός περιμένει να βγει η σύνταξή του, πριν οριστικοποιήσει τις αποφάσεις του.