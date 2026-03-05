Ο Δημήτρης Καμπουράκης παντρεύει την κόρη του Εμμανουέλα

Σε μία πολύ ιδιαίτερη και χαρούμενη φάση ζωής βρίσκεται ο Δημήτρης Καμπουράκης, καθώς όπως έγινε γνωστό παντρεύει την αγαπημένη του κόρη, Εμμανουέλα Καμπουράκη.

Πρόσφατα, δημοσιεύθηκε η αγγελία του γάμου της κόρης του γνωστού δημοσιογράφου με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Δημήτρη Χουλιάρα. Η Εμμανουέλα είναι καρπό του έρωτα του Δημήτρη Καμπουράκη με τη σύζυγό του, Έφη και ο μπαμπάς της τής έχει τεράστια αδυναμία.

«Ο Δημήτριος Χουλιάρας, γεννηθείς εις Αμαρούσιον Αττικής, κάτοικος Χολαργού Αττικής, γιος του Θεοδώρου και της Γεωργίας, το γένος Χαραλαμποπούλου, και η Εμμανουέλα Καμπουράκη, γεννηθείσα εις Αθήνας Αττικής, κάτοικος Αργυρούπολης, κόρη του Δημητρίου και της Ευφροσύνης, το γένος Καλογεράκη, πρόκειται να παντρευτούν. Ο γάμος θα γίνει στον Χολαργό – Παπάγου Αττικής», έγραψε η αγγελία του γάμου της κόρης του Δημήτρη Καμπουράκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δημήτρης Καμπουράκης έχει γράψει κι ένα βιβλίο για την κόρη του, με τίτλο «Γλυκειά μου Εμμανουέλα, Manual Νεανικής Επιβίωσης και Αξιοπρέπειας».

«Τώρα που έγινες δεκαοχτώ χρονών και ξεκινάς αυτό που πάντα λαχταρούσες, τη δική σου ζωή, άκου δυο – τρία πραγματάκια που κατάλαβα εγώ απ’ τη δική μου ζωή. Κάποια σου τα έχω ξαναπεί από χρόνια, τα πιο πολλά θα τ’ ακούσεις για πρώτη φορά. Δεν είναι συμβουλές, ξέρω, τις έχεις βαρεθεί. Ας πούμε ότι είναι ένα manual, σαν αυτά που βρίσκεις στο κουτί του καινούριου σου κινητού.

Μην τσαντίζεσαι, ξέρω πως τα κινητά τα παίζεις στα δάχτυλα, δεν σου χρειάζονται οδηγίες. Τη ζωή των μεγάλων όμως όχι, πίστεψέ με. Τώρα που φεύγεις απ’ το σπίτι, αλλάζεις πίστα, όπως τότε με τα ηλεκτρονικά σου παιχνίδια. Δύσκολη η καινούρια σου πίστα. Πρέπει να επιβιώσεις σ’ αυτήν με αξιοπρέπεια, αλλιώς θα ζήσεις μια ζωή που δεν αξίζει. Κράτα λοιπόν αυτό το χαζοβιβλιαράκι, μπορεί να σου χρησιμεύσει κάποια στιγμή, πού ξέρεις…

Με αγάπη είναι γραμμένο, με ενοχές, με ελπίδες, με φόβο για σένα, με εμπιστοσύνη σ’ εσένα.

Γιατί εσύ είσαι καλό παιδί και η κοινωνία που σου παραδίδουμε αδυσώπητη. Να θυμάσαι πως ο κόσμος γύρω σου είναι βρόμικος, όμως υπάρχει πάντα καθαρό νερό να πλύνεις το πρόσωπό σου. Μην πάψεις ποτέ να το αναζητάς…», ανέφερε πριν από 10 χρόνια ο Δημήτρης Καμπουράκης σε ανάρτησή του στο Facebook για το βιβλίο που έγραψε για την κόρη του.

«Όταν έφυγε η κόρη μου από το σπίτι στην αρχή ήταν δύσκολα. Κοιτάς τον άλλον και λες πάλι οι δυο μας μείναμε. Την ξαναβρίσκεις όμως την ισορροπία, το παιδί θέλει προσοχή γιατί δεν πρέπει να είσαι ούτε υπερπροστατευτικός αλλά ούτε και να εφησυχάζεις. Έχει ανάγκες το παιδί», είχε δηλώσει ο Δημήτρης Καμπουράκης σε παλαιότερη συνέντευξή του.