Ο Δημήτρης Μηλιόγλου σε βαρύ πένθος για τον θάνατο του πατέρα του: «Φύγε ήρεμος, είμαστε καλά» έγραψε

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου γνωστοποίησε με ανάρτησή του, πως ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή. Ο δημοσιογράφος και ραδιοφωνικός παραγωγός, ζει μια από τις δυσκολότερες περιόδους της ζωής του και καλείται να διαχειριστεί τον πόνο της απώλειας.

Ο Δημήτρης Μηλιόγλου δημοσίευσε δύο φωτογραφίες του πατέρα του: η μία από τα νεανικά του χρόνια και η άλλη πιο πρόσφατη, σκιαγραφώντας έτσι μια ολόκληρη διαδρομή ζωής. Στη λεζάντα της ανάρτησής του έγραψε: «Φύγε ήρεμος πατέρα. Είμαστε καλά. Σ’ αγαπάμε».

Όπως είναι γνωστό, ο Δημήτρης Μηλιόγλου έχει ιδιαίτερα στενή σχέση με την οικογένειά του. Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, στο πλευρό του βρίσκεται η αδελφή του, με την οποία διατηρούν πολύ δυνατούς δεσμούς. Άλλωστε, η μεταξύ τους σχέση είχε φανεί και δημόσια το 2023, όταν εκείνη ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας και ο δημοσιογράφος τη συνόδευσε, σε μια από τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής της.

Η απώλεια του πατέρα τους αποτελεί ένα βαρύ πλήγμα για όλη την οικογένεια, με τα μηνύματα συμπαράστασης από φίλους και γνωστούς να κατακλύζουν τα social media, στηρίζοντας τον Δημήτρη Μηλιόγλου, αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες.

Σε παλαιότερη ανάρτηση και συγκεκριμένα ανήμερα της Γιορτής του Πατέρα είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια αγκαλιά με τον πατέρα του γράφοντας: «Τους πατεράδες σας, μην τους ξεχνάτε, ναι; Έχουν τραβήξει μεγάλο “κουπί”… Όσο μεγαλώνω τόσο πιο πολύ καταλαβαίνω».