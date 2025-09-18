Ο Δημήτρης Σταρόβας θύμα διαδικτυακής απάτης – «Λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα» προειδοποιεί ο καλλιτέχνης

Ο Δημήτρης Σταρόβας διαπίστωσε τυχαία την διαδικτυακή απάτη και θέλησε να ενημερώσει για τους κινδύνους. Ο γνωστός καλλιτέχνης αποκάλυψε μέσω των social media πως κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βίντεο που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, στο οποίο φαίνεται να υποστηρίζει ότι έχασε κιλά πίνοντας συγκεκριμένους καφέδες.

Ο Δημήτρης Σταρόβας ξεκαθαρίζει πως πρόκειται για διαδικτυακή απάτη, την οποία χαρακτηρίζει «επικίνδυνη». Στόχος των άγνωστων δραστών, είναι να παγιδέψουν άτομα και να κερδίσουν χρήματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο καλλιτέχνης μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με το υλικό και κάλεσε τους διαδικτυακούς του φίλους, αλλά και το κοινό γενικότερα, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.



Πιο συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Σταρόβας έγραψε: «Προσοχή. Απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου και με φωνή που μου “φόρεσαν”, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες κλπ. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Starovas (@dstarovas_official)

Πριν από μερικούς μήνες, ο ταλαντούχος καλλιτέχνης παραδέχτηκε ότι βίωσε ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, ενώ πλέον έχει αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή του και το απολαμβάνει.