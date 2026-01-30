O DJ Stephan για τον χωρισμό του από την Έλενα Τσαγκρινού: «Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο, είμαστε πολύ κοντά, μιλάμε καθημερινά»

Όπως αποκάλυψε η Έλενα Τσαγκρινού και όπως επιβεβαίωσε ο Dj Stephan, ή αλλιώς Κώστας Στεφανίδης, το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει διαφορετικούς δρόμους κρατώντας όμως την απαραίτητη επικοινωνία για την ανατροφή του γιου τους. Αν και χωρισμένοι το ζευγάρι φαίνεται να έχει καλές σχέσεις, με το παιδάκι τους να είναι η βασική τους έγνοια.

Ο DJ Stephan, κατά κόσμον Κώστας Στεφανίδης και γνωστός μουσικός παραγωγός μίλησε σήμερα (30/1/2026) στην εκπομπή Happy Day και τη δημοσιογράφο, Χριστιάνα Κοχλατζή, και μίλησε για διάφορα θέματα χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες για τον χωρισμό του από την Έλενα Τσαγκρινού.

«Για κάποιους προσωπικούς λόγους, αποφασίσαμε ο καθένας να ακολουθήσει τον δικό του δρόμο. Ήταν μια κοινή απόφαση. Δεν συνέβη κάτι τραγικό μεταξύ μας, δηλαδή κάτι χοντρό, ήταν μία κοινή απόφαση. Τώρα θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Μένουμε σε ξεχωριστά σπίτια. Συνέβη τις τελευταίες μέρες», δήλωσε ο DJ Stephan.

«Πιστεύω ότι όλα τα ζευγάρια τα επηρεάζει ο ερχομός ενός παιδιού. Ειδικά τον πρώτο χρόνο. Είμαστε ακόμα αγαπημένοι και ακόμα λέμε καλά λόγια ο ένας για τον άλλον, αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή έχουμε ένα παιδί, δεν θα έρθει το παιδί στο δικό μου το σπίτι και εγώ θα κατηγορώ τη μητέρα του ή θα πάει ο Ηρακλής στο δικό της σπίτι και θα κατηγορούν εμένα. Είμαστε πάρα πολύ κοντά, δηλαδή έχουμε κάθε μέρα επικοινωνία με την Έλενα, έτσι κι αλλιώς», σημειώνει.

«Μένουμε αρκετά κοντά. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι τέτοιο (την επανασύνδεση). Δηλαδή το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να βρει ο καθένας τον εαυτό του και να κάνει αυτά που θέλει και να μεγαλώσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε το παιδάκι μας. Δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο», ξεκαθαρίζει ο DJ Stephan για τον χωρισμό του από την τραγουδίστρια.

Η Έλενα Τσαγκρινού και ο Dj Stephan αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από τέσσερα σχεδόν χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού.