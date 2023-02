Ο γιος του διάσημου Έλληνα σκηνοθέτη, Κώστα Γαβρά, Ρομέν, είναι ο άνδρας που έχει κλέψει την καρδιά της Ντούα Λίπα και η διάσημη τραγουδίστρια και ο 42χρονος Ελληνογάλλος είναι ζευγάρι.

Τα πρώτα σημάδια που έδειξαν ότι κάτι… ερωτικό τρέχει ανάμεσα στην τραγουδίστρια και τον Ρομέν Γαβρά, που έχει ακολουθήσει τα χνάρια του πατέρα του και είναι κι αυτός σκηνοθέτης στη Γαλλία και μάλιστα επιτυχημένος, φάνηκαν μετά την τελετή των βραβείων BAFTA.

Το ξημερώματα της Δευτέρας (20.2.2023) η Ντούα Λίπα και ο Ρομέν Γαβράς εθεάθησαν να φεύγουν μαζί από ένα πάρτι μετά την τελετή των BAFTA στο Λονδίνο.

Όσοι υπέθεσαν ότι απλά έτυχε να αποχωρούν μαζί, διαψεύστηκαν λίγο μετά καθώς η τραγουδίστρια και ο σκηνοθέτης μπήκαν στο ίδιο αμάξι και αναχώρησαν παρέα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Dua Lipa is rumored to be dating French director Romain Gavras.



The two were seen leaving the Netflix BAFTAs after-party in London a few days ago. pic.twitter.com/kSGyAPGdYl