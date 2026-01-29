Ο Εντ Χάρις αποθεώνει τη σύζυγό του, Έιμι Μάντιγκαν για την υποψηφιότητά της για Όσκαρ

Ο Εντ Χάρις (Ed Harris) δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την πρόσφατη επιτυχία της συζύγου του, Έιμι Μάντιγκαν (Amy Madigan), η οποία εξασφάλισε μια ιστορική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2025, ο ηθοποιός δήλωσε με υπερηφάνεια στο Associated Press: «Είμαι ο σύζυγος μιας υποψήφιας για Όσκαρ. Είμαι πολύ περήφανος για εκείνη».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σημειώνεται ότι η Μάντιγκαν εντυπωσίασε κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία της ως «Gladys», μιας εκκεντρικής γυναίκας με υπερφυσικές δυνάμεις, στην ταινία τρόμου «Weapons» του Ζακ Κρέγκερ (Zach Cregger). Η υποψηφιότητά της που ανακοινώθηκε στις 22 Ιανουαρίου, αποτελεί την επιστροφή της στα Όσκαρ μετά από 40 χρόνια — ένα σπάνιο ρεκόρ για τα χρονικά του θεσμού.

«Νομίζω ότι εξέπληξε τους πάντες ως Gladys», σχολίασε ο Χάρις, εξαίροντας παράλληλα τη δουλειά του σκηνοθέτη. «Ο Κρέγκερ είναι σπουδαίος κινηματογραφιστής. Η δομή της ταινίας και ο τρόπος αφήγησης την καθιστούν μια πραγματικά εξαιρετική δουλειά», είπε.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του φιλμ, το οποίο έκανε πρεμιέρα το περασμένο καλοκαίρι, η πλοκή επικεντρώνεται «σε μια κοινότητα που συγκλονίζεται όταν όλα τα παιδιά μιας τάξης, εκτός από ένα, εξαφανίζονται μυστηριωδώς την ίδια νύχτα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ήταν στην Ατλάντα για τα γυρίσματα, οπότε για μένα όλα ήταν ένα μυστήριο», πρόσθεσε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, περιγράφοντας την περίοδο της παραγωγής. «Μου έστελνε φωτογραφίες κι εγώ έλεγα: “Ουάου. Εντάξει, αγάπη μου. Προχώρα”. Είναι λίγο τρελό, γιατί η περίοδος των βραβείων είναι πολύ αγχωτική, ειδικά για μια γυναίκα, αλλά τα καταφέρνει. Θα δούμε τι θα γίνει τη μεγάλη μέρα».

Συνυποψήφιες της Μάντιγκαν για το χρυσό αγαλματίδιο είναι οι πρωταγωνίστριες του «Sentimental Value» Ελ Φάνινγκ (Elle Fanning) και Ίνγκα Ίμπσντοτερ Λίλεας (Inga Ibsdotter Lilleaas), καθώς και οι Γούνμι Μοσάκου (Wunmi Mosaku – «Sinners») και Τεγιάνα Τέιλορ (Teyana Taylor – «One Battle After Another»).

Η διάσημος ηθοποιός έχει ήδη κερδίσει για την ερμηνεία της το Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου στα Critics’ Choice Awards νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ μαζί με τον Χάρις παρευρέθηκαν και στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών.

Σε δηλώσεις της στο περιοδικό People πριν από λίγες ημέρες η Μάντιγκαν ανέφερε πως αισθάνεται «συγκλονισμένη από όλο αυτό το ταξίδι», θυμίζοντας πως βρέθηκε στην ίδια θέση το 1986, για την ταινία «Twice in a Lifetime».