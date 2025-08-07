Lifestyle

Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος έκανε έκκληση για αίμα – Ο ανιψιός του βρίσκεται στην εντατική

Όσα αποκάλυψε ο γνωστός τραγουδιστής μέσω ανάρτησής του στο Facebook
Γεράσιμος Ανδρέατος
O Γεράσιμος Ανδρέατος / NDP PHOTO

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και τα μέλη της οικογένειάς του, καθώς όπως ανακοίνωσε ο καταξιωμένος καλλιτέχνης μέσω του Facebook ο ανιψιός του βρίσκεται στην εντατική και έχει ανάγκη για αίμα.

Έτσι, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος την Τετάρτη (06.08.2025) δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανακοινώνοντας στους θαυμαστές του ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για αίμα, διότι οι στιγμές είναι κρίσιμες για τον νεαρό.

«Καλημέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Ο ανιψιός μου, Ζαχαρίας έχει άμεσα ανάγκη από αίμα. Είναι στην εντατική στον “Ευαγγελισμό” και είναι κρίσιμες οι στιγμές που περνάει. Θα ήθελα να παρακαλέσω όποιον έχει την ευγενή καλοσύνη να πάει στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Ευαγγελισμού.

Μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 2132043956 και να προσφερθεί να δώσει αιμοπετάλια για τον ασθενή Ζαχαρία Σταυρινάδη του Βασιλείου. Είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, θα ενημερωθείτε μέσω τηλεφώνου ή αν πάτε από εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων», είπε ο Γεράσιμος Ανδρεάτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo