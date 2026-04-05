O Γιάννης Αϊβάζης μετακόμισε προσωρινά στο Λονδίνο για τη νέα του ταινία

Στο Λονδίνο μένει προσωρινά ο Γιάννης Αϊβάζης, καθώς πρωταγωνιστεί σε μία διεθνή παραγωγή. Ο γνωστός ηθοποιός παίζει στην ταινία «A Gangster’s Life», στο πλευρό του Τόνι Κουκ, του Τζόνι Γουέλτον και της Ρίνα Λίπα, που είναι η αδελφή της Ντούα Λίπα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Real Life και τη δημοσιογράφου Κορύνας Μανταγάρη, ο Γιάννης Αϊβάζης για τις ανάγκες της παραγωγής εγκαταστάθηκε προσωρινά στο Λονδίνο, καθώς η ταινία έκανε πρεμιέρα τον Ιανουάριο στην Αγγλία και είναι διαθέσιμη σε πλατφόρμες, όπως το Amazon Prime και το Apple TV.

Η ταινία είναι θρίλερ, σε σκηνοθεσία του Ζακ Φένινγκ και η υπόθεση ακολουθεί δύο μικροκακοποιούς, τον Αντ και τον Ντικ, οι οποίοι αφού εξαπατούν τη μαφία του Λονδίνου, καταφεύγουν στην Ελλάδα για να γλιτώσουν τις θανατηφόρες συνέπειες.

«Έχω τη χαρά να συμμετέχω σε βασικό ρόλο δίπλα σε σημαντικά ονόματα. Επιλέγω το θέατρο αλλά και τον κινηματογράφο στο εξωτερικό. Υποδύομαι τον Μενέλαο, έναν ιδιαίτερο και μυστηριώδη χαρακτήρα, με σημαντική δράση και καθοριστική παρουσία στην εξέλιξη της ιστορίας. Οδηγεί τους δύο πρωταγωνιστές σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Τα γυρίσματα έγιναν στο Λονδίνο και σε μέρη στο Ρέθυμνο», δήλωσε ο Γιάννης Αϊβάζης στη Real Life.

«Η κινηματογραφική βιομηχανία στο εξωτερικό λειτουργεί πολύ διαφορετικά σε σχέση με την Ελλάδα. Στην πρεμιέρα, το red carpet έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο, καθώς υπήρχαν κάμερες και διεθνή μέσα που κάλυπταν το γεγονός. Σε προηγούμενες συμμετοχές μου είχα καταλάβει ότι πρέπει να ακολουθούμε διαφορετικές πρακτικές σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ, η ομάδα λειτουργεί πιο επαγγελματικά, υπάρχει σαφής ιεραρχία και όλοι συνεργάζονται με συγκεκριμένο στόχο», πρόσθεσε ακόμα ο γνωστός ηθοποιός.