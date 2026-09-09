Lifestyle

Ο Γιάννης Κότσιρας συγκινεί για τα 7 χρόνια από τον θάνατο του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα: «Σε έχω πάντα και παντού μαζί μου»

Οι δύο καλλιτέχνες διατηρούσαν μία χρόνια φιλία
Γιάννης Κότσιρας και Λαυρέντης Μαχαιρίτσας
Ο Γιάννης Κότσιρας και ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας / NDP PHOTO
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Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδοποιός και τραγουδιστής αλλά και ένας πιστός φίλος. Ένας από τους αγαπημένους του συνοδοιπόρους στην τέχνη και τη ζωή ήταν ο Γιάννης Κότσιρας.

Σαν σήμερα, Τετάρτη (09.09.2026) ο χώρος της τέχνης έχασε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του. Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 63 ετών, βυθίζοντας στη θλίψη τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο Γιάννης Κότσιρας ήταν ένας αγαπημένος του συνάδελφος και φίλος, ο οποίος έκανε μία συγκινητική ανάρτηση για να τιμήσει τη μνήμη του αξέχαστου καλλιτέχνη.

«Αχ, φιλαράκι μου. 7 χρόνια χωρίς το γέλιο σου.

Έτσι κι αλλιώς, σε έχω πάντα και παντού μαζί μου», έγραψε ο Γιάννης Κότσιρας στην ανάρτηση που έκανε για τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα μια κοινή τους φωτογραφία.

Ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας πέθανε στις 9 Σεπτεμβρίου 2019, σε ηλικία 63 ετών από ανακοπή καρδιάς στο σπίτι του στον Πτελεό Μαγνησίας.

Ο γνωστός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και συνθέτης ξεκίνησε την καριέρα του από τους «Τερμίτες», το συγκρότημα που ίδρυσε και εκπροσωπούσε την ελληνική ροκ και έντεχνη σκηνή.

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης καριέρας του συνεργάστηκε με πληθώρα καλλιτεχνών, ανάμεσά τους και ο καλός του φίλος, Γιάννης Κότσιρας.

Το 2001, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας μαζί με τον Ισαάκ Σούση συνέθεσε τον δίσκο του Γιάννη Κότσιρα, «Το Ξύλινο Αλογάκι».

Μία από τις πιο επιτυχημένες συνεργασίες τους ήταν οι κοινές τους παραστάσεις τη σεζόν 2015 – 2016, με τίτλο «Παραγγελιά Best Of». Τα καλοκαίρια του 2015 και του 2016 ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και ο Γιάννης Κότσιρας γύρισαν όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, πραγματοποιώντας συναυλίες.

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