Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 22 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»

Τα 22 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, θέλησε να τιμήσει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερη φωτογραφία από την παιδική του ηλικία.

Ο γιος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Αλίκης Βουγιουκλάκη μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram με το όνομα της μητέρας του ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν. Στη φωτογραφία, πατέρας και γιος ποζάρουν μαζί κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε:

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«Πατέρα μου, πέρασαν κιόλας 22 χρόνια από τότε που έφυγες… Κι όμως, κάθε φορά που γυρίζω πίσω, θυμάμαι όλες εκείνες τις όμορφες, ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Στιγμές σαν κι αυτή, που ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ να μου πάρει».

«Μου λείπεις πολύ. Και όσο περνούν τα χρόνια, ένα πράγμα μένει ίδιο: η αγάπη μου για σένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», κατέληξε στο μήνυμά του.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου 2004, σε ηλικία 70 ετών. Ο σπουδαίος ηθοποιός υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία στην Ερμιόνη, όπου είχε πάει για διακοπές.