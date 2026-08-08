Lifestyle

Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ για τα 22 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του: «Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ»

«Κι όμως, κάθε φορά που γυρίζω πίσω, θυμάμαι όλες εκείνες τις όμορφες, ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές που ζήσαμε μαζί»
O Γιάννης Παπαμιχαήλ
O Γιάννης Παπαμιχαήλ / NDPphoto
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Τα 22 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του, Δημήτρη Παπαμιχαήλ, θέλησε να τιμήσει ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, δημοσιεύοντας μια ιδιαίτερη φωτογραφία από την παιδική του ηλικία.

Ο γιος του Δημήτρη Παπαμιχαήλ και της Αλίκης Βουγιουκλάκη μοιράστηκε στον επίσημο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram με το όνομα της μητέρας του ένα στιγμιότυπο από το παρελθόν. Στη φωτογραφία, πατέρας και γιος ποζάρουν μαζί κατά τη διάρκεια καλοκαιρινών διακοπών. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Γιάννης Παπαμιχαήλ έγραψε:

«Πατέρα μου, πέρασαν κιόλας 22 χρόνια από τότε που έφυγες… Κι όμως, κάθε φορά που γυρίζω πίσω, θυμάμαι όλες εκείνες τις όμορφες, ανέμελες καλοκαιρινές στιγμές που ζήσαμε μαζί. Στιγμές σαν κι αυτή, που ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ να μου πάρει».

«Μου λείπεις πολύ. Και όσο περνούν τα χρόνια, ένα πράγμα μένει ίδιο: η αγάπη μου για σένα. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ», κατέληξε στο μήνυμά του.

Ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ έφυγε από τη ζωή στις 8 Αυγούστου 2004, σε ηλικία 70 ετών. Ο σπουδαίος ηθοποιός υπέστη καρδιακή προσβολή ενώ βρισκόταν στην εξοχική του κατοικία στην Ερμιόνη, όπου είχε πάει για διακοπές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
101
94
71
69
60
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Δημήτρης Παπαμιχαήλ: Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ για τα 22 χρόνια από τον θάνατο του «γοητευτικού λεβεντόπαιδου»
«Θυμόμαστε τον Δημήτρη, όχι μόνο ως έναν σπουδαίο ηθοποιό, αλλά και ως ένα καλλιτέχνη που υπήρξε, μαζί με την Αλίκη, αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης οικογένειας της Φίνος Φιλμ»
Δημήτρης Παπαμιχαήλ
Newsit logo
Newsit logo