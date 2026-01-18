Ο Γιάννης Σπαλιάρας για τις φήμες περί χωρισμού του: «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα, μένουμε μαζί»

Ο Γιάννης Σπαλιάρας διέψευσε τη φημολογία των τελευταίων ημερών, περί χωρισμού από την σύντροφό του, Αγγελική και τόνισε πως οι δυο τους συγκατοικούν και σκέφτονται το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Ο ηθοποιός αποκάλυψε στις δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» πως πήρε μέρος σε κινηματογραφική ταινία του Χόλιγουντ και ανυπομονεί να την παρακολουθήσει στους κινηματογράφους.

«Πριν λίγους μήνες συμμετείχα σε μια χολιγουντιανή ταινία που έγινε στη χώρα μας και ανυπομονώ γιατί είναι πρώτη μου διεθνής ταινία, να δω το πρόσωπό μου στη μεγάλη οθόνη» αποκάλυψε ο Γιάννης Σπαλιάρας και συνέχισε: «Στην παραγωγή ήταν ο Greg Kinnear, ήταν ο συμπρωταγωνιστής του Τζακ Νίκολσον στην κωμωδία “Καλύτερα δε γίνεται”. Ήταν πάρα πολύ ευγενικός, με προσέγγισε συμβουλευτικά. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ το ότι ήρθε να με βοηθήσει σε μία σκηνή. Μπράβο του, ήταν πολύ γλυκός, ήταν πολύ κοντά μας».

Για τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να έχει χωρίσει από την σύντροφό του, ο ίδιος διαψεύδει όσα γράφτηκαν, λέγοντας πως παραμένουν μαζί και ερωτευμένοι. «Δεν ισχύουν τα δημοσιεύματα. Μένουμε μαζί, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Όσο περνάει ο καιρός και είμαστε μαζί και βλέπουμε ότι συμβιώνουμε όμορφα σκεφτόμαστε και την οικογένεια», είπε ο Γιάννης Σπαλιάρας στην κάμερα του Alpha.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του ανέφερε πως δεν θα πήγαινε ξανά για να παίξει στο Survivor, αλλά θα τον ενδιέφερε η παρουσίαση του ριάλιτι.

«Δεν νομίζω ότι είναι θέμα ηλικίας, είναι πότε θα έρθει στον καθένα η φώτιση», είχε απαντήσει παλαιότερα ο Γιάννης Σπαλιάρας, σε ερώτηση αν η ηλικία του παίζει ρόλο στην απόφασή του να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τη σύντροφό του.