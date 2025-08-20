Lifestyle

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συγκινεί με την δημοσίευση για τον πατέρα του – «Πάνε τώρα 13 χρόνια»

Ο ηθοποιός φαίνεται να ήταν πολύ κοντά με τον πατέρα του
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης
Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε σήμερα Τετάρτη (20/8/2025) ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στα social media για τον πατέρα του ο οποίος συμπληρώνει 13 χρόνια από τότε που έφυγε από την ζωή.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο και το μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους και δείχνοντας το πόσο πολύ του λείπει ακόμα και μετά από 13 χρόνια.

Έτσι, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης επέλεξε να δημοσιεύσει μια ιστορία με ένα πολύ γλυκό κείμενο.

«Πατέρα, πάνε τώρα 13 χρόνια» έγραψε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Τσιμιτσέλης σ’ αυτή την ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media.

