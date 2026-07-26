Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μιλά για την αδερφή του: «Ήταν αυτονόητο το μπούλινγκ, ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης»

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος βρέθηκε το πρωί της Κυριακής (26.07.2026) στον ΑΝΤ1 και μίλησε για τα «θέλω» και τα «πρέπει» στη ζωή. Ειδικά, αναφέρθηκε στα βιώματα της παιδικής του ηλικίας και στον ρόλο που είχε στη ζωή του η αδερφή του, που είχε σύνδρομο Down και έφυγε από τη ζωή στα 68 της χρόνια.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μίλησε για δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και για τη θετική επιρροή που είχε η αδερφή του στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.

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«Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το πρέπει, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία. Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινίσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκε από τα παιδιά στο χώρο.

Αυτονόητο ήταν το bullying, γιατί ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου, τις συμβουλές της. Ζω για την αδερφή μου».

Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις αξίες με τις οποίες μεγάλωσε και στις συμβουλές που έλαβε από τους γονείς του, εξηγώντας πως η αγάπη ήταν το βασικό στοιχείο της οικογένειάς του: «Ο κόσμος μεγάλωσε με ένα πρέπει. Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου “να έχεις την υγειά σου παιδί μου και κάνε αυτό που θέλεις”. Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν» δήλωσε ο ηθοποιός.