Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Το γεύμα δίπλα στη θάλασσα και οι βόλτες στις Σπέτσες

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η σύζυγός του, Χέιλι Μπίμπερ, διάλεξαν την Ελλάδα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το ζευγάρι μετά την επίσκεψη στο Κρανίδι, το Σάββατο (25.07.2026) επισκέφτηκαν τις Σπέτσες.

Ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ απαθανατίστηκαν να περπατούν στις Σπέτσες και να τρώνε σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα. Το ζευγάρι περνάει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας μαζί τους και τον μικρό τους γιο, Τζακ Μπλουζ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυο τους περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού σε χαλαρή διάθεση, ενώ δεν ήταν λίγοι εκείνοι που τους απαθανάτισαν με τα κινητά τους, με τα σχετικά στιγμιότυπα να κάνουν γρήγορα τον γύρο των social media.

Στη συνέχεια, ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Χέιλι Μπίμπερ επισκέφθηκαν ένα παραθαλάσσιο εστιατόριο, όπου απόλαυσαν το γεύμα του με θέα τη θάλασσα, επιλέγοντας στιγμές ηρεμίας μακριά από την έντονη καθημερινότητα.

Παρότι πρόκειται για δύο από τα πιο πολυσυζητημένα πρόσωπα της διεθνούς showbiz, κινήθηκαν διακριτικά, απολαμβάνοντας τις διακοπές τους στην Ελλάδα.

Τις τελευταίες ημέρες το διάσημο ζευγάρι βρισκόταν στην Αργολίδα, με βάση του το Κρανίδι, απολαμβάνοντας την ελληνική φιλοξενία και τις ομορφιές της περιοχής.