Stan Αντιπαριώτης: «Μέχρι τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη ζούσα στα κόκκινα τα πάντα, ένιωθε άτρωτος»

Ο Stan Αντιπαριώτης έδωσε μία νέα συνέντευξη και μίλησε για όλη του τη ζωή.

Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε στο tlife.gr και τον δημοσιογράφο Χρήστο Κούτρα για τη διαδρομή από την Πάρο στην Αθήνα. Επίσης ο Stan Αντιπαριώτης αναφέρθηκε στις δυσκολίες των πρώτων χρόνων και τη ζωή του με τη σύζυγό του, τη Βέρα.

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«Δεν υπάρχει καλό και κακό είδος μουσικής. Υπάρχουν καλά και κακά τραγούδια», είπε αρχικά ο Stan.

Παράλληλα ανέφερε ότι πριν γνωρίσει την επιτυχία, εργαζόταν στην Πάρο ως ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης μαζί με τον πατέρα του, ενώ μετά θυμήθηκε με χιούμορ ότι τραγουδούσε μέσα στις άδειες οικοδομές.

Ύστερα ο Stan Αντιπαριώτης πήρε την απόφαση να αφήσει την Πάρο, η οποία δεν ήταν εύκολα, καθώς φοβόταν την κριτική της τοπικής κοινωνίας και δεν είχε μιλήσει ούτε στους γονείς του για τα πρώτα του επαγγελματικά ραντεβού στην Αθήνα.

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Ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή του είναι ο γάμος του με τη σύζυγό του, Βέρα, η οποία είναι δικηγόρος και δεν επιθυμεί να βρίσκεται στη δημοσιότητα.

Παράλληλα, συγκινητική ήταν η αναφορά του γνωστού τραγουδιστή στον Παντελή Παντελίδη, με τον οποίο διατηρούσε στενή φιλική σχέση και μοιραζόταν την ίδια αγάπη για τη μουσική και τη δημιουργία.

«Μέχρι τότε ζούσα στα κόκκινα τα πάντα, ένιωθε άτρωτος και από εκεί και έπειτα άρχισα να γίνομαι πιο επαγγελματίας. Ήρθαν και με γείωσαν τελείως, γιατί είναι πάρα πολύ ισχυρή σφαλιάρα αυτό», είπε μιλώντας για τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη.

«Δεν κάνω πράγματα που ξέρω ότι θα μου χαλάσουν ούτε ένα δευτερόλεπτο από τον χρόνο μου. Είτε είναι ένα τραγούδι, είτε μια συνεργασία, είτε μια εμφάνιση. Θέλω να κάνω μόνο πράγματα που με εκφράζουν», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του.

Τέλος, ο Stan Αντιπαριώτης παραδέχτηκε: «Αυτό που ζω ήδη είναι ένα όνειρο».