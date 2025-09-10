Ο Γιώργος Καράβας ξεκαθαρίζει: «Δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την ενέργεια για να απαντώ σ’ αρνητικά σχόλια»

Για την παρουσίαση του «Exathlon» και τα αρνητικά σχόλια καθώς και για την τηλεοπτική επιστρoφή του GNTM μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καράβας στη νέα συνέντευξη που παραχώρησε το μεσημέρι της Τετάρτης στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Στέλιο Δρουμαλιά.

«Αυτό που με έκανε να πω το “ναι” στο “Exathlon” ήταν πως είναι ένα project το οποίο έχει να κάνει με αθλητικό περιεχόμενο. Έχω υπάρξει αθλητής στο παρελθόν, ακόμα και τώρα δηλαδή φροντίζω να εξασκούμαι και να κάνω πράγματα για μένα. Ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ να δοκιμαστώ», δήλωσε αρχικά ο Γιώργος Καράβας.

«Γενικότερα, δεν έχω ούτε τον χρόνο ούτε την ενέργεια για να απαντώ σ’ αρνητικά σχόλια. Και ούτε θέλω να σπαταλήσω βασικά χρόνο και ενέργεια πάνω σ’ αυτά. Αν όμως μου έχει διδάξει κάτι η ζωή, αισίως στα 43 μου χρόνια, είναι το εξής: ότι τρία πράγματα δεν σου χαρίζονται όσο και να χτυπιέσαι κάτω και τα τρία αυτά ξεκινούν με ένα γράμμα. Είναι ο χρόνος, ο χώρος και το χρήμα δυστυχώς», δήλωσε στη συνέχεια το γνωστό μοντέλο.

«Το GNTM το αγαπώ και το έχω δηλώσει. Εύχομαι πολύ καλή επιτυχία, είναι όλα τα παιδιά εκεί φίλοι μου. Τους έστειλα “καλή επιτυχία” και μόνο τα καλύτερα έχω να πω για το GNTM», πρόσθεσε, ακόμα, ο Γιώργος Καράβας στη νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ.