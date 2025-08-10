Ο Γιώργος Λασκαρίδης από το «MasterChef» θα γίνει πατέρας – Το συγκινητικό βίντεο με την αγαπημένη του

Την καλύτερη φάση της ζωής του διανύει ο πρώην παίκτης του «MasterChef», Γιώργος Λασκαρίδης, καθώς όπως ανακοίνωσε πρόκειται να γίνει πατέρας για πρώτη φορά.

Με ένα άκρως συγκινητικό βίντεο που περιλάμβανε τις καλύτερες στιγμές της σχέσης του με τη σύζυγό του, Λότους. Στο τέλος αποκαλύπτεται ότι σε λίγους μήνες θα επισκεφθεί… ο πελαργός το σπίτι πρώην παίκτη του «MasterChef», καθώς ενώ ο Γιώργος Λασκαρίδης και η αγαπημένη του κάνουν μία βόλτα στο Άμστερνταμ, εκείνη αποκαλύπτει τη φουσκωμένη της κοιλίτσα.

«Η κοινή μας ζωή είναι μια όμορφη περιπέτεια και ανυπομονούμε γι’ αυτό το νέο κεφάλαιο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Γιώργος Λασκαρίδης.

View this post on Instagram A post shared by Giorgos Laskaridis ▫️Scaling Coach (@giorgoslaskaridis_)

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Λασκαρίδης μετά την συμμετοχή του στο MasterChef το 2020, αποφάσισε να εγκαταλείψει την μαγειρική και να ασχοληθεί το life coaching.

«Την περίοδο του κορονοϊού ξεκίνησαν όλα. Και πριν το παιχνίδι σχεδιάζαμε με την σύντροφο μου να ταξιδέψουμε, αλλά μείναμε και εγώ και η Λότους χωρίς δουλειά, λόγω του κορωνοϊού, αποφασίσαμε να πουλήσουμε τα έπιπλά μας και ό, τι είχαμε στο σπίτι μας στο Άμστερνταμ και με τις οικονομίες που μαζέψαμε, είπαμε θα φύγουμε. Κλείσαμε ένα εισιτήριο για το Μεξικό, χωρίς επιστροφή. Τώρα ήρθαμε στην Αθήνα και προσπαθούμε να χτίσουμε εδώ τη ζωή μας, συνεχίζοντας τα ταξίδια μας. Τα τελευταία χρόνια έχω ταξιδέψει σε 30 χώρες», είχε δηλώσει.