Ο Γιώργος Λιάγκας επέστρεψε στον «παράδεισό του» – Το βίντεο από τη Ρήνεια με τα εξωτικά νερά

Στη Τήνο βρίσκεται εδώ και αρκετές ημέρες ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος ξεκουράζεται και χαλαρώνει, ύστερα από μία απαιτητική τηλεοπτική σεζόν.

Ο γνωστός παρουσιαστής που παραμένει στον ΑΝΤ1 και θα παρουσιάζει και του χρόνου την εκπομπή «Το πρωινό» ανακτά δυνάμεις και απολαμβάνει τις ομορφιές του Αιγαίου. Μάλιστα, πλάι στον Γιώργο Λιάγκα στο ξεκίνημα των διακοπών του βρέθηκε και η σύντροφός του, Μαρία Αντωνά.

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Τις προηγούμενες ημέρες ο καιρός δε βοηθούσε για βόλτες με το φουσκωτό σκάφος του παρουσιαστή, ωστόσο οι άνεμοι στο Αιγαίο υποχώρησαν και ο Γιώργος Λιάγκας τη Δευτέρα (20.07.2026) ταξίδεψε στο νησάκι Ρήνεια, που αποκαλεί προσωπικό του «παράδεισο» που έχει εξωτικά νερά, με κάτασπρη άμμο.

«Λοιπόν, έπεσε ο καιρός, επέστρεψα στον παράδεισό μου. Μην τα ξαναλέμε πάλι, εδώ είμαστε κοιτάχτε. Αυτό το χρώμα στο Αιγαίο είναι μοναδικό. Καλημέρα, καλές διακοπές σε όσους κάνουν και υπομονή σε όσους θα κάνουν», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram ο Γιώργος Λιάγκας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

«Καλημέρα από τον παράδεισό μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης που έκανε ο γνωστός παρουσιαστής.

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«Είναι πια επίσημο, μπορούμε να το πούμε. Παραμένω στο τηλεοπτικό μου σπίτι, τον ΑΝΤ1, για τα επόμενα δυο χρόνια. Είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Να σας ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου ένα πολύ όμορφο και ξέγνοιαστο καλοκαίρι. Μακάρι όλοι να μπορέσετε να κάνετε έστω λίγες ημέρες διακοπές. Εγώ ήδη βρίσκομαι στο αγαπημένο μου Αιγαίο, στο ωραιότερο μέρος του κόσμου. Θα τα πούμε ανανεωμένοι, με μια πολύ ωραία ομάδα και μια ανανεωμένη εκπομπή κάπου τον Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε, θα τα λέμε από εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ», είχε ανακοινώσει μέσω του Instagram ο Γιώργος Λιάγκας για την ανανέωση του συμβολαίου του με τον ΑΝΤ1, ενώ βρισκόταν ήδη σε διακοπές.