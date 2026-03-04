Lifestyle

O Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιπτώσεις» ανήμερα των γενεθλίων του

Το κομμάτι είναι σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη
Γιώργος Μαζωνάκης
O Γιώργος Μαζωνάκης / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει τις «Επιπτώσεις». Πρόκειται για ένα ακόμα ένα τραγούδι που αναμένεται να γίνει επιτυχία και κυκλοφορεί από την Panik Records ανήμερα των γενεθλίων του.

Οι «Επιπτώσεις» αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν την κυκλοφορία τους στις streaming υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του λαμπερού πάρτι γενεθλίων του Γιώργου Μαζωνάκη, ενθουσιάζοντας τους πάντες.

Οι «Επιπτώσεις» είναι σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

Σύντομα το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο και στο YouTube με music video.

Lifestyle
