O Γιώργος Μαζωνάκης κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιπτώσεις» ανήμερα των γενεθλίων του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παρουσιάζει τις «Επιπτώσεις». Πρόκειται για ένα ακόμα ένα τραγούδι που αναμένεται να γίνει επιτυχία και κυκλοφορεί από την Panik Records ανήμερα των γενεθλίων του.

Οι «Επιπτώσεις» αποκαλύφθηκαν για πρώτη φορά λίγα λεπτά πριν την κυκλοφορία τους στις streaming υπηρεσίες, κατά τη διάρκεια του λαμπερού πάρτι γενεθλίων του Γιώργου Μαζωνάκη, ενθουσιάζοντας τους πάντες.

Οι «Επιπτώσεις» είναι σε μουσική και στίχους του Μιχάλη Κουινέλη και παραγωγή του Κώστα Καλημέρη.

Σύντομα το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο και στο YouTube με music video.