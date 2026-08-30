Ο Γιώργος Πατούλης σε μια σπάνια φωτογραφία με τον γιο του, Αλέξανδρο, ανήμερα της ονομαστικής γιορτής του

Ο Γιώργος Πατούλης ευχήθηκε «χρόνια πολλά» στον μεγαλύτερο γιο του, ανήμερα της γιορτής του. Ο Αλέξανδρος Πατούλης είναι το πρώτο παιδί που απέκτησε ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικήςαπό τον πολυετή γάμο του με τη Μαρίνα Σταυράκη. Πατέρας και γιος έχουν τακτική επικοινωνία και διατηρούν εξαιρετική σχέση.

Στην εικόνα που δημοσιοποίησε ο Γιώργος Πατούλης στο Instagram, πατέρας και γιος ποζάρουν αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Ο Αλέξανδρος Πατούλης είχε εκφράσει δημόσια τη χαρά του για τον ερχομό του νέου του αδελφού τον Φεβρουάριο του 2025.

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Ο Αλέξανδρος Πατούλης γεννήθηκε το 2005 και είναι σήμερα 21 ετών. Ο ίδιος έχει δηλώσει στις κάμερες πως το μοναδικό πράγμα που τον ενδιαφέρει αυτή την περίοδο είναι το πανεπιστήμιο και η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών του.

Έχει ήδη εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, με τον πατέρα του να εκφράζει δημόσια την υπερηφάνειά του όταν παρουσιάστηκε σε κέντρο κατάταξης. Κρατά χαμηλό προφίλ, αποφεύγει τις τηλεοπτικές κάμερες και έχει ζητήσει από τους γονείς του να μην αναφέρονται εκτενώς σε εκείνον στα μέσα ενημέρωσης.

«Καλή Κυριακή. Σήμερα, του Αγίου Αλεξάνδρου, γιορτάζει ο γιος μου, ο Αλέξανδρος! Του εύχομαι μέσα από την καρδιά μου υγεία, χαρά, δύναμη και κάθε καλό στη ζωή του. Να είναι πάντα γερός και ευτυχισμένος!

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Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες! Υγεία, αγάπη και κάθε ευτυχία σε εσάς και τις οικογένειές σας», έγραψε ο Γιώργος Πατούλης.

Η Μαρίνα Σταυράκη είχε αναφέρει σε τηλεοπτικές της συνεντεύξεις ότι ο Αλέξανδρος Πατούλης έμαθε αιφνιδιαστικά από τρίτους για τον δεύτερο γάμο του πατέρα του και την εγκυμοσύνη της συντρόφου του, αλλά η ίδια – όπως είπε – έκανε καλή διαχείριση για να το εξομαλύνει.