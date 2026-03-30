Ο Γιώργος Θεοφάνους βούρκωσε για την Μαρινέλλα: Αν ήταν εδώ θα μου έλεγε «σήκωσε το κεφάλι και πάμε»

Ο Γιώργος Θεοφάνους παραχώρησε δηλώσεις για τη Μαρινέλλα στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας (30-03-2026) και εμφανίστηκε συγκινημένος. Ο Κύπριος μουσικοσυνθέτης είχε αναπτύξει μια ξεχωριστή σχέση με τη «μεγάλη κυρία» του ελληνικού τραγουδιού. Την αποκάλεσε «μάνα» στο άκουσμα του θανάτου της, στην πρώτη του ανάρτηση, επειδή η ερμηνεύτρια τον συμβούλευε και τον καθοδηγούσε επί δεκαετίες.

Ο Γιώργος Θεοφάνους ήταν στην Κωνσταντινούπολη, όταν έμαθε τα δυσάρεστα για την Μαρινέλλα. Στις δηλώσεις του ανέφερε: «Το σκεφτόμουν που ήμουν στην Κωνσταντινούπολη. Πριν παίξουμε στη συναυλία για τους Έλληνες, ήταν πολύ περίεργη στιγμή… Αν ήταν εδώ θα μου έλεγε ότι σκέφτηκα χθες βράδυ, ό,τι “σήκωσε το κεφάλι και πάμε”. Παίζαμε πριν χρόνια μαζί και γυρνάω και της λέω είσαι με 40 πυρετό και μου λέει “σήκω το κεφάλι και πάμε”», είπε στην κάμερα με βουρκωμένα μάτια.

Όπως είχε πει στο παρελθόν ο Γιώργος Θεοφάνους, δεν έτυχε να κάνει επιτυχία με την Μαρινέλλα. Ευελπιστούσε πως αυτό θα συνέβαινε τα επόμενα χρόνια. Η είδηση του θανάτου της 87χρονης τραγουδίστριας τον συνέτριψε.

Σημειώνεται πως η Μαρινέλλα έδωσε φωνή στον σπαρακτικό λόγο της μάνας στο πλαίσιο της μουσικής παράστασης του Γιώργου Θεοφάνους «Τραγουδώ Το Νησί Μου», τον Οκτώβριο του 2008, στο Ηρώδειο.

«Η Μαρινέλλα είναι διαφορετική, ήμασταν διαφορετικά. Μαθαίνω νέα της, τα κρατάω για εμένα…» είχε πει ο Γιώργος Θεοφάνους πριν λίγες εβδομάδες στο «Στούντιο 4» της ΕΡΤ.