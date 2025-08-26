Ο Γούντι Άλεν μετά τις αντιδράσεις για την παρουσία του στη Μόσχα: «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος»

Ο Γούντι Άλεν (Woody Allen) αρνήθηκε τους ισχυρισμούς ότι η παρουσία του σε κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Μόσχα αποτελεί «ξέπλυμα» των ρωσικών θηριωδιών, μετά την έντονη καταδίκη της εμφάνισής του από το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σημειώνεται ότι ο Γούντι Άλεν έκανε την εμφάνισή του την Κυριακή μέσω βιντεοσύνδεσης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας Κινηματογράφου της Μόσχας. Την συζήτηση συντόνιζε ο Ρώσος σκηνοθέτης Φιόντορ Μπονταρτσούκ (Fyodor Bondarchuk), στενός πολιτικός σύμμαχος του Πούτιν και δημιουργός ταινιών όπως το πατριωτικό έπος «Stalingrad» (2013) και το φιλμ επιστημονικής φαντασίας «Attraction» (2017).

Σε δήλωσή του στη βρετανική εφημερίδα Guardian, ο Γούντι Άλεν ανέφερε: «Όσον αφορά τη σύγκρουση στην Ουκρανία, πιστεύω ακράδαντα ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είναι απολύτως λάθος. Ο πόλεμος που έχει προκαλέσει είναι αποτρόπαιος. Όμως, ό,τι κι αν έχουν κάνει οι πολιτικοί, δεν θεωρώ ότι η διακοπή των καλλιτεχνικών συνομιλιών είναι ποτέ ένας καλός τρόπος για να βοηθήσουμε».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας χαρακτήρισε την εμφάνιση του Άλεν «ντροπή και προσβολή» προς τους Ουκρανούς ηθοποιούς και κινηματογραφιστές που έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί από τους ρώσικους βομβαρδισμούς.

«Με τη συμμετοχή του σε ένα φεστιβάλ που συγκεντρώνει υποστηρικτές και φωνές του Πούτιν, ο Άλεν επιλέγει να κλείσει τα μάτια στα εγκλήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία εδώ και 11 χρόνια. Ο πολιτισμός δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για να ξεπλένει εγκλήματα ή ως εργαλείο προπαγάνδας», αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με ρωσικά δημοσιεύματα, ο τέσσερις φορές βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να γυρίσει ταινία στη Ρωσία και ότι έχει «μόνο καλές αναμνήσεις» από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Ανέφερε επίσης ότι θαυμάζει τον ρωσικό κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας την κινηματογραφική μεταφορά του «Πόλεμος και Ειρήνη» από τον Σεργκέι Μπονταρτσούκ (Sergei Bondarchuk), που έλαβε το Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας το 1969.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη ρωσική πρωτεύουσα τον περσινό Αύγουστο.