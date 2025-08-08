Ο Γρηγόρης Γκουντάρας έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης: Έδωσα τα στοιχεία και μου είπαν «είμαστε χάκερ»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας, όπως ομολόγησε δημοσίως, περιγράφοντας τι ακριβώς συνέβη και πώς κάποιοι χάκερ κατάφεραν να έχουν πρόσβαση στον λογαριασμό του στο TikTok.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, που πρόσφατα υπήρξε και θύμα διάρρηξης στο σπίτι που μένει με τη σύζυγό του, Ναταλί Κάκκαβα και τα δύο παιδιά τους, περιέγραψε το πρωί της Παρασκευής (08.08.2025) τα γεγονότα. Ο Γρηγόρης Γκουντάρας μίλησε στην εκπομπή «Καλοκαίρι παρέα» του ΑΝΤ1.

«Δεν είμαστε διακοπές, είμαστε στο σπίτι μας. Εκ των υστέρων και πηγαίνοντας στη Δίωξη, καταλαβαίνω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Πήγα το παιδί μου το πρωί στην προπόνηση, μπαίνω στο TikTok για να περάσει η ώρα και βλέπω ένα μήνυμα ότι υπάρχει κάτι για πνευματικά δικαιώματα και μου ζητάνε κάτι κωδικούς», αφηγήθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας και πρόσθεσε:

«Τα έδωσα τα στοιχεία. Από τη Δίωξη μου είπαν ότι τα μηνύματα ήταν όντως από το TikTok αλλά αυτά που έγραφες τα έπαιρναν οι χακεράδες. Δεν απαντάμε πουθενά και σε κανέναν.

Μου έστελναν κανονικό διάλογο με το σήμα του TikTok για το πώς μπορώ να ανακτήσω τον λογαριασμό μου. Ένας λογαριασμός στο Whatsapp μου είπε “είμαστε οι χάκερ, για να πάρεις πίσω τον λογαριασμό σου πρέπει να κάνεις αυτά τα βήματα”.

Από τη Δίωξη μου είπαν να μη διανοηθώ να απαντήσω στο μήνυμα. Κι αυτό χακαρισμένο τηλέφωνο στο Whatsapp ήταν. Μιλάμε για τρελά πράγματα, παιδιά», εξομολογήθηκε ο Γρηγόρης Γκουντάρας.