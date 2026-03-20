Ο Ηλίας Βρεττός θύμα ξυλοδαρμού σε μαγαζί στην Κύπρο – Τον χτύπησαν με μπουνιές αλλά «όλα είναι μια χαρά»

Θύμα σωματικής βίας έπεσε ο Ηλίας Βρεττός κατά τη διάρκεια live εμφάνισής του σε μαγαζί στην Κύπρο, από μεθυσμένους πελάτες που μπήκαν αργά στο μαγαζί, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκάλυψε σήμερα το πρωί 920/3/2026) η εκπομπή «Το Πρωινό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, αργά το βράδυ μίας από τις μέρες που εμφανιζόταν σε βραδινό μαγαζί στην Κύπρο ο Ηλίας Βρεττός, μία παρέα ανδρών, εμφανώς μεθυσμένοι, μπήκαν στο μαγαζί και αμέσως ξεκίνησε η φασαρία.

Οι άνδρες ξεκίνησαν να παραγγέλνουν ποτά και να κάνουν συνεχώς παραγγελιές από τους μουσικούς. Μετά από λίγη ώρα ένας μουσικός πλησίασε τους άνδρες για να τους πει πιθανότατα να ηρεμήσουν και να σταματήσουν να ζητάνε τραγούδια για να συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα. Οι άντρες αντέδρασαν και όταν ο Ηλίας Βρεττός πήγε να παρέμβει οι άντρες ξεκίνησαν τη φασαρία.

Ξαφνικά επικράτησε ένας μεγάλος χαμός στο μαγαζί, με τους άντρες να σπάνε το μαγαζί και να επιτίθονται στους μουσικούς και τον Ηλία Βρεττό, ο οποίος φυγαδεύτηκε για να αποτραπούν τα χειρότερα. Κόσμος άρχισε να βγαίνει από το νυχτερινό μαγαζί καθώς επικρατούσε μεγάλος χαμός.

Ο Ηλίας Βρεττός δεν τραυματίστηκε πολύ, αλλά φαίνεται να τον χτύπησαν με μπουνιές. Η κάμερα του Πρωινού συνάντησε τον Ηλία Βρεττό και τον ρώτησε για το περιστατικό με τον ίδιο να επιβεβαιώνει ότι «υπήρξε ένα περιστατικό με έναν θαμώνα αλλά δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες γιατί θεωρώ ότι ήταν ένα ατυχές περιστατικό, όλα είναι μια χαρά».

Όπως είπε και η Χρύσα Μπανδέλη που εργαζόταν στο μαγαζί «ο πελάτης ζητούσε τραγούδια από τους μουσικούς όλη την ώρα, δυστυχώς χτύπησε τον Ηλία, εκείνος σταμάτησε το πρόγραμμα και αποχώρησε σοκαρισμένος από το μαγαζί, είχε μία κοκκινίλα στο μάγουλό του».