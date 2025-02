Ο Κάνιε Γουέστ παραληρεί στο Twitter: Είμαι ναζί, αγαπάω τον Χίτλερ, έχω κυριαρχία πάνω στη γυναίκα μου Μπιάνκα Σενσόρι

Νέο παραλήρημα μέσω Χ (πρώην Twitter) με αντισημιτικές, σεξιστικές και ομοφοβικές δηλώσεις εξαπέλυσε ο Κάνιε Γουέστ το μεσημέρι της Παρασκευής 7ης Φεβρουαρίου 2024.

Μεταξύ άλλων, ο ράπερ Κάνιε Γουέστ παραδέχθηκε πως είναι ναζί και αγαπάει τον Χίτλερ, είπε πως έχει κυριαρχία πάνω στην γυναίκα του, Μπιάνκα Σενσόρι καθώς και ότι η επίμαχη γυμνή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί των Grammy, έγινε με την έγκρισή του.

Στα βραβεία Grammy το ζευγάρι έκανε μία πολυσυζητημένη είσοδο στο κόκκινο χαλί με τον Κάνιε Γουέστ να φοράει ένα total black outfit και την σύζυγό του μία μεγάλη μακριά μαύρη γούνα την οποία έβγαλε, αφήνωντας τους φωτογράφους και τους παρευρισκόμενους με το στόμα ανοιχτό αφού έμεινε με ένα φόρεμα εντελώς διάφανο και χωρίς να φοράει τίποτα από μέσα.

«Έχω εξουσία πάνω στη γυναίκα μου. Αυτό δεν είναι καμία woke φεμινιστική βλακεία. Είναι με έναν δισεκατομμυριούχο, γιατί να ακούσει οποιαδήποτε από εσάς τις ανόητες, άφραγκες; Λένε ότι η εμφάνιση στο κόκκινο χαλί ήταν δική της απόφαση. Ναι, δεν την αναγκάζω να κάνει κάτι που δεν θέλει, αλλά σίγουρα δεν θα μπορούσε να το κάνει χωρίς την έγκρισή μου, εσείς, βλάκες woke πιόνια. Δεν έχω κανέναν σεβασμό ή εμπάθεια για κανέναν ζωντανό, γιατί κανείς ζωντανός δεν μπορεί να τα βάλει μαζί μου. Αλλά αγαπώ κάποιους ανθρώπους και τους παρέχω τη χάρη μου», έγραψε.

I HAVE DOMINION OVER MY WIFE THIS AINT NO WOKE AS FEMINIST SHIT SHES WITH A BILLIONAIRE WHY WOULD SHE LISTEN TO ANY OF YOU DUMB ASS BROKE BITCHES PEOPLE SAY THE RED CARPET LOOK WAS HER DECISION YES I DONT MAKE HER DO NOTHING SHE DOESNT WANT TO BUT SHE DEFINITELY…