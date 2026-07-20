Σταματίνα Τσιμτσιλή: Νέες πόζες από τις διακοπές της στην Πάρο με ολόσωμο μαγιό

Στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μετά από μία άκρως ανταγωνιστική τηλεοπτική σεζόν απολαμβάνει η Σταματίνα Τσιμτσιλή. Η όμορφη παρουσιάστρια του ALPHA εδώ και μερικές ημέρες βρίσκεται με την οικογένειά της στην Πάρο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή έχει καταφέρει να δημιουργήσει με τον γνωστό ποινικολόγο, Θέμη Σοφό, μία υπέροχη οικογένεια και είναι γονείς τριών παιδιών, της Νάγιας, της Μαίρης και του Γιάννη. Η οικοδέσποινα του «Happy Day» που παραμένει και την επόμενη σεζόν στο πόστο της στον ALPHA, μοιράστηκε νέες φωτογραφίες από μία βόλτα της στη θάλασσα.

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Στις φωτογραφίες που ανέβασε την Κυριακή (19.07.2026) η Σταματίνα Τσιμτσιλή πόζαρε στα ρηχά, φορώντας ένα ολόσωμο γαλάζιο μαγιό και αέρινο μπολερό σε κίτρινο χρώμα από πάνω.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

Πριν από λίγες ημέρες η Σταματίνα Τσιμτσιλή είχε μοιραστεί ξανά υλικό από τις διακοπές της στην Πάρο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili)

Οι αναρτήσεις της παρουσιάστριας με τα στιγμιότυπα από το ταξίδι της στην Πάρο έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων που σπεύδουν να της χαρίσουν πολλά likes και θετικά σχόλια. Μάλιστα, στα περισσότερα από αυτά η Σταματίνα Τσιμτσιλή απάντησε με όμορφο τρόπο.