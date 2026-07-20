Ο Γιώργος Λιανός θα παρουσιάσει ξανά το Cliff Diving στην Κρήτη

Ο Γιώργος Λιάνος ετοιμάζεται για την παρουσίαση του «The Voice», ωστόσο, μόλις ανακοινώθηκε ακόμα ένα project, το οποίο πρόκειται να παρουσιάσει.

Ο γνωστός παρουσιαστής θα είναι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο παρουσιαστής του Cliff Diving, που θα γίνει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Ο Γιώργος Λιανός θα δίνει τον παλμό και θα συντονίζει την αθλητικής διοργάνωσης με παγκοσμίου φήμης αθλητές.

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Ο Άγιος Νικόλαος υποδέχεται για 8η χρονιά το Cliff Diving, μία από τις πιο εντυπωσιακές διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Περισσότεροι από 20 κορυφαίοι αθλητές από όλο τον κόσμο θα πραγματοποιήσουν βουτιές από ειδικά διαμορφωμένη εξέδρα ύψους περίπου 20 μέτρων, με φόντο το ξεχωριστό φυσικό τοπίο της Λίμνης του Αγίου Νικολάου.

Ο Γιώργος Λιανός θα είναι ο οικοδεσπότης του event, που διοργανώνεται από τον δήμο Αγίου Νικολάου, μεταφέροντας στους θεατές τον παλμό από ένα διήμερο γεμάτο αδρεναλίνη και δυνατές συγκινήσεις.