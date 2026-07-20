Παντρεύτηκε στα 52 της η Mel C των «Spice Girls» με το μοντέλο Chris Dingwall

Με τα δεσμά του γάμου ενώθηκαν η γνωστή τραγουδίστρια και πρώην μέλος των «Spice Girls», Mel C και ο σύντροφός της, Chris Dingwall. Ο γάμος τους έγινε το Σάββατο (18.07.2026) Lakeside Property στην Αγγλία.

Η Αγγλίδα τραγουδίστρια και το μοντέλο από την Αυστραλία παντρεύτηκαν, σύμφωνα με το People, στο σπίτι ενός φίλου τους, το The Country House, που βρίσκεται δίπλα στη λίμνη, στην Κάμπρια. Μάλιστα, η Mel C φόρεσε ένα νυφικό που είχε κατασκευάσει η φίλη της και επίσης πρώην μέλος των «Spice Girls», Bικτόρια Μπέκαμ.

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Μέχρι στιγμή οι εκπρόσωποι του ζευγαριού δεν έχουν απαντήσει στα αιτήματα του ξένου Τύπου για κάποιο σχόλιο. Εν τω μεταξύ, το Vogue αναφέρει ότι οι δυο τους είχαν παντρευτεί και πριν τις 18 Ιουλίου στην πατρίδα του γαμπρού, την Αυστραλία.

«Δειπνούσα με τη Melanie και τη ρώτησα τι έκανε. Μου είπε πολύ αδιάφορα ότι έφευγε για την Αυστραλία σε δύο μέρες και παντρευόταν! Όταν τη ρώτησα τι φορούσε, ανέφερε ότι είχε παραγγείλει ένα από τα φορέματά μου, αλλά δεν της ταίριαζε ακριβώς και δεν είχε χρόνο να το αλλάξει πριν φύγει. Τυχαίνει να έχω ακριβώς αυτό το φόρεμα στην ντουλάπα μου και προσφέρθηκα να της το δανείσω», είχε αποκαλύψει η Βικτόρια Μπέκαμ.

Όταν, λοιπόν, αργότερα, η Βικτόρια Μπέκαμ έμαθε ότι η φίλη της θα παντρεύονταν σε μια μεγαλύτερη τελετή στην Αγγλία, της πρόσφερε για άλλη μια φορά τις υπηρεσίες της στυλίστριας.

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«Προφανώς προσφέρθηκα να της φτιάξω το φόρεμα των ονείρων της», δήλωσε στη Vogue.

«Η Βικτόρια ήταν τόσο ενθουσιασμένη που μπόρεσε να το κάνει αυτό για μένα και που ήταν εκεί αυτή και η κόρη μου, Σκάρλετ», είπε η Mel C.

Επίσης, αποκάλυψε στη Vogue ότι ο γάμος της ήταν «αρκετά διακριτικός. Χαλαρός, ρομαντικός και κομψός».

Τη σημαντική αυτή ημέρα της ζωής της ήταν δίπλα της και τα υπόλοιπα μέλη των «Spice Girls», η Έμα Μπάντον, η Τζέρι Χάλιγουελ, η Mel B και η Βικτόρια Μπέκαμ,

Στο παρελθόν η Mel C είχε αποκαλύψει ότι γνωρίστηκε με τον πώς γνωρίστηκε με τον Chris Dingwall κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισης στο podcast Life Uncut των Brittany Hockley και Laura Byrne τον Νοέμβριο του 2025.

Το ζευγάρι εθεάθη για πρώτη φορά δημόσια μαζί στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι του 2024 στο Σόμερσετ της Αγγλίας.