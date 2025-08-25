Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα έτοιμοι για την βάφτιση του γιού τους Βασίλη στη Μύκονο

Μετά τον γάμο τους ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ετοιμάζονται να ζήσουν ακόμα μια ξεχωριστή στιγμή με την βάφτιση του γιού τους Βασίλη, η οποία από οτι φαίνεται θα γίνει στην Μύκονο την 1η Σεπτεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η βάφτιση θα είναι κομψή και λιτή χωρίς συγκεκριμένη θεματολογία, όπως συνηθίζεται στις βαφτίσεις, διατηρώντας το μινιμαλιστικό στυλ που αρέσει στον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Αλεξάνδρα Νίκα.

Το ιερό μυστήριο αλλά και το γεύμα που θα ακολουθήσει θα γίνουν σε ιδιωτικό χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία θα είναι και μία από τις νονές του μικρού Βασίλη. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Η επιλογή του χώρου και η διακριτικότητα με την οποία θα γίνει η βάπτιση επιβεβαιώνουν για ακόμη μια φορά ότι το ζευγάρι θέλει την ιδιωτικότητα του και αυτές οι πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του να γιορταστούν σε στενό κύκλο.

Υπενθυμίζεται πως και ο γάμος τους έγινε σε στενό κύκλο στην έπαυλη της οικογένειας Νίκα, στο Μαύρο Λιθάρι της Αναβύσσου, και είχε σχολιαστεί για την απλότητά του και την κομψότητα που τον χαρακτήριζε.