Lifestyle

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα στη Μύκονο για τη βάφτιση του γιου τους – Πλάνα από νυχτερινή τους έξοδο

Το μυστήριο αναμένεται να τελεστεί τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και ο μικρούλης θα πάρει το όνομα Βασίλης
Κωνσταντίνος Αργυρός
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός

Μερικές εβδομάδες μετά τον γάμο τους, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ταξίδεψαν στη Μύκονο, όπου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η βάφτιση του μονάκριβου γιου τους και εθεάθησαν στα σοκάκια του νησιού.

Το ερωτευμένο ζευγάρι έχει προγραμματίσει να τελεστεί το μυστήριο στο νησί των «ανέμων» τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και μόλις λίγες ώρες νωρίτερα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα απόλαυσαν μία βόλτα για ερωτευμένους στα Ματογιάννια.

Οι δυο τους προτιμούν να μην μαγνητίζουν τα βλέμματα με την προσωπική τους ζωή, έτσι περπατούσαν ξεχωριστά όταν τους εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV. Μάλιστα και οι δύο επέλεξαν να ντυθούν με κομψά μαύρα ρούχα κατά τη διάρκεια της εξόδου τους, ενώ μαζί τους βρίσκονταν και άλλα αγαπημένα τους πρόσωπα. Ο τραγουδιστής χαμογέλασε στον φακό την ώρα που τον εντόπισε, ωστόσο δεν έκανε κάποια δήλωση.

Ο 9,5 μηνών γιος του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα θα πάρει το όνομα Βασίλης από τον πατέρα του τραγουδιστή και η βάφτιση αναμένεται να πραγματοποιηθεί σε ιδιωτικό χώρο που ανήκει στη Μαριάννα Λάτση, η οποία θα είναι και μία από τις νονές του μικρού. Νονοί θα είναι επίσης τα αδέλφια του Κωνσταντίνου Αργυρού, αλλά και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος.

Υπενθυμίζεται ότι και ο γάμος του ζευγαριού έγινε σε στενό κύκλο στα νότια προάστια της Αττικής

Lifestyle
